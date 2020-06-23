Магнитные бури в июле 2020: чего ожидать украинцам

23 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Магнитные бури в июле 2020: чего ожидать украинцам
Календарь магнитных бурь в июне 2020 года
pixabay.com

Июль принесет сразу несколько мощных магнитных бурь, к которым медики советуют подготовиться!

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Магнитная буря — это колебание геомагнитного поля Земли, которое возникает после вспышек на солнце. Некоторые бури длятся всего несколько часов, другие — несколько суток. Если они средние или мощные по силе, непременно повлияют и на самочувствие людей. 

Июль принесет сразу несколько сильных магнитных бурь, к которым желательно быть готовыми!

Расписание магнитных бурь в июле 2020

  • Магнитная буря с 1 по 3 июля,
  • Магнитная буря с 30 по 31 июля.

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Как видите, во втором месяце лета нас поджидают затяжные бури, которые могут спровоцировать мигрени, скачки давления у людей с гипертонией, нервозность, усталость, сонливость или бессонницу, агрессию. 

Врачи советуют накануне бурь чаще выходить на свежий воздух, высыпаться и пить воду (не менее 2-х литров в день). Во время самых бурь запрещено употреблять алкоголь, острую и жирную пищу, отдайте предпочтение травяному чаю.

Напомним,

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