Магнитные бури в июле 2020: чего ожидать украинцам
Июль принесет сразу несколько мощных магнитных бурь, к которым медики советуют подготовиться!
Июль принесет сразу несколько сильных магнитных бурь, к которым желательно быть готовыми!
Расписание магнитных бурь в июле 2020
- Магнитная буря с 1 по 3 июля,
- Магнитная буря с 30 по 31 июля.
Врачи советуют накануне бурь чаще выходить на свежий воздух, высыпаться и пить воду (не менее 2-х литров в день). Во время самых бурь запрещено употреблять алкоголь, острую и жирную пищу, отдайте предпочтение травяному чаю.
Напомним,