Как влияют фазы менструального цикла на ваше здоровье

26 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как влияют фазы менструального цикла на ваше здоровье
Как влияют фазы менструального цикла на ваше здоровье
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Наш менструальный цикл напрямую влияет не только на эмоциональные качели, но и на здоровье в целом.

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Каждый цикл несет свои открытия и разочарования. В этой системе важно разобраться в пиках вашей наибольшей энергичности и минимизировать количество стрессов в наиболее расположенные для них дни. 

Дни 1-7 

Во время менструации наш организм испытывает наиболее низкий заряд эстрогена. Именно поэтому част энергии практически ни на что нет. Помимо этого, вы можете постоянно чувствовать усталость, слабость и раздражительность. Обостриться боли могут и в области груди: она становится более чувствительной и тяжелой. На этой неделе лучше не подвергать ваше Тео чрезмерным нагрузкам. Больше отдыхайте и правильно питайтесь. 

Дни 8-14

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После окончания менструации вы чувствуете себя намного бодрее, чем ранее. Дело в том, что у вас сразу повышается уровень эстрогена в организме. Также возрастает и ваше либидо, благодаря которому вы испытываете сильное половое влечение. Кроме этого, в вас появляется решительность закончить важные дела как можно быстрее и качественнее. Будьте осторожны: такие гормональные всплески могут быстро опустошить ваши ресурсы. Минимизируйте потребление кофе и уделите больше время низкоинтнесивным упражнениям. 

Дни 15-21

Обычно на этой неделе у вас происходит овуляция - наиболее благоприятное окошко для зачатия ребенка. Уровень эстрогена снижается, а вот уровень прогестерона, наоборот, растет. Именно из-за этого вы можете чувствовать себя слегка опустошенной. 

Дни 22-28

На этой неделе вероятнее всего вы столкнетесь с ПМС. Связано это прежде всего с резким падением сразу трех гормонов: эстрогена, тестостерона и прогестерона. Именно поэтому вы становитесь более раздражительны и начинаете наблюдать проблемы со сном. Для душевного успокоения принимайте ванную или занимайтесь йогой. 

Напомним, 

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