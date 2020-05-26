Как влияют фазы менструального цикла на ваше здоровье

Наш менструальный цикл напрямую влияет не только на эмоциональные качели, но и на здоровье в целом.

Дни 1-7

Каждый цикл несет свои открытия и разочарования. В этой системе важно разобраться в пиках вашей наибольшей энергичности и минимизировать количество стрессов в наиболее расположенные для них дни.

Во время менструации наш организм испытывает наиболее низкий заряд эстрогена. Именно поэтому част энергии практически ни на что нет. Помимо этого, вы можете постоянно чувствовать усталость, слабость и раздражительность. Обостриться боли могут и в области груди: она становится более чувствительной и тяжелой. На этой неделе лучше не подвергать ваше Тео чрезмерным нагрузкам. Больше отдыхайте и правильно питайтесь.

Дни 8-14

Дни 15-21

После окончания менструации вы чувствуете себя намного бодрее, чем ранее. Дело в том, что у вас сразу повышается уровень эстрогена в организме. Также возрастает и ваше либидо, благодаря которому вы испытываете сильное половое влечение. Кроме этого, в вас появляется решительность закончить важные дела как можно быстрее и качественнее. Будьте осторожны: такие гормональные всплески могут быстро опустошить ваши ресурсы. Минимизируйте потребление кофе и уделите больше время низкоинтнесивным упражнениям.

Обычно на этой неделе у вас происходит овуляция - наиболее благоприятное окошко для зачатия ребенка. Уровень эстрогена снижается, а вот уровень прогестерона, наоборот, растет. Именно из-за этого вы можете чувствовать себя слегка опустошенной.

Дни 22-28

На этой неделе вероятнее всего вы столкнетесь с ПМС. Связано это прежде всего с резким падением сразу трех гормонов: эстрогена, тестостерона и прогестерона. Именно поэтому вы становитесь более раздражительны и начинаете наблюдать проблемы со сном. Для душевного успокоения принимайте ванную или занимайтесь йогой.

Напомним,