Как влияют фазы менструального цикла на ваше здоровье
Наш менструальный цикл напрямую влияет не только на эмоциональные качели, но и на здоровье в целом.
Дни 1-7
Во время менструации наш организм испытывает наиболее низкий заряд эстрогена. Именно поэтому част энергии практически ни на что нет. Помимо этого, вы можете постоянно чувствовать усталость, слабость и раздражительность. Обостриться боли могут и в области груди: она становится более чувствительной и тяжелой. На этой неделе лучше не подвергать ваше Тео чрезмерным нагрузкам. Больше отдыхайте и правильно питайтесь.
Дни 8-14
Дни 15-21
Обычно на этой неделе у вас происходит овуляция - наиболее благоприятное окошко для зачатия ребенка. Уровень эстрогена снижается, а вот уровень прогестерона, наоборот, растет. Именно из-за этого вы можете чувствовать себя слегка опустошенной.
Дни 22-28
На этой неделе вероятнее всего вы столкнетесь с ПМС. Связано это прежде всего с резким падением сразу трех гормонов: эстрогена, тестостерона и прогестерона. Именно поэтому вы становитесь более раздражительны и начинаете наблюдать проблемы со сном. Для душевного успокоения принимайте ванную или занимайтесь йогой.
Напомним,