Регина Тодоренко о работе с Натальей Могилевской: Мы зарабатывали 100-200 долларов в месяц

Знаменитость вспомнила, как была подопечной Натальи Могилевской.

О громком скандале с телеведущей Региной Тодоренко не слышал только ленивый. Девушка осознала свои некорректные высказывания о домашнем насилии и всерьез начала исследовать эту тему. Артистка даже выпустила документальный фильм, призванный помочь жертвам домашней тирании. А на днях Регина дала первое откровенное интервью после скандала.

Звезда «Орла и Решки» призналась, что в свое время и сама имела дело с абьюзером, мужчина всячески притеснял ее права. Также девушка затронула тему гендерного неравенства, которое она испытала на себе во время работы с Натальей Могилевской.

Возглавляя продюсерский центр Наталья Могилевская раскручивала параллельно два проекта: девичью группу Real O, в состав которой входила Тодоренко, и мужской дуэт «ДиО фильмы». По словам Регины, артисты-мужчины получали намного больше, чем их коллеги женского пола.

Когда у нас была женская группа, одновременно у нашего директора была еще и мужская группа. И пока мы сидели на мели и зарабатывали по 100-200 долларов в месяц, у пацанов были и гастроли, и концерты, и заработки. Как же: с ними можно выпивать, развлекаться и вообще им надо зарабатывать ‒ они же мужчины. Мужская солидарность не основана ни на каких реальных заслугах или умениях,

‒ утверждает ведущая.

К слову, Тодоренко со скандалом покинула группу в 2012 году. А Наталья Могилевская, заявив, что с артистами работать крайне сложно, вскоре распустила их всех, закрыла продюсерское агентство и открыла детскую школу талантов. Лишь в 2019 году на шоу «Танці з зірками-2019» Регина и Наталья простили друг другу старые обиды.

Напомним,