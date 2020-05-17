Регина Тодоренко о работе с Натальей Могилевской: Мы зарабатывали 100-200 долларов в месяц
Знаменитость вспомнила, как была подопечной Натальи Могилевской.
Звезда «Орла и Решки» призналась, что в свое время и сама имела дело с абьюзером, мужчина всячески притеснял ее права. Также девушка затронула тему гендерного неравенства, которое она испытала на себе во время работы с Натальей Могилевской.
Возглавляя продюсерский центр Наталья Могилевская раскручивала параллельно два проекта: девичью группу Real O, в состав которой входила Тодоренко, и мужской дуэт «ДиО фильмы». По словам Регины, артисты-мужчины получали намного больше, чем их коллеги женского пола.
Когда у нас была женская группа, одновременно у нашего директора была еще и мужская группа. И пока мы сидели на мели и зарабатывали по 100-200 долларов в месяц, у пацанов были и гастроли, и концерты, и заработки. Как же: с ними можно выпивать, развлекаться и вообще им надо зарабатывать ‒ они же мужчины. Мужская солидарность не основана ни на каких реальных заслугах или умениях,‒ утверждает ведущая.
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