Мэри-Кейт Олсен подала на развод после 5 лет брака: грядет скандал

16 мая 2020 13:00 Катерина Даниленко
Мэри-Кейт Олсен подала на развод после 5 лет брака: грядет скандал
Актриса Мэри-Кейт Олсен с мужем Оливье Саркози
социальная сеть Instagram

На днях стало известно, что 33-летняя Мэри-Кейт Олсен подала на развод со своим 50-летним мужем Оливье Саркози.

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Более того, актриса настояла, чтобы бракоразводный процесс состоялся как можно скорее. Однако из-за пандемии коронавируса нью-йоркский суд отклонил просьбу в срочном разводе.

Оказывается, муж знаменитости заявил, что 18 мая Мэри-Кейт должна покинуть их семейное гнездо. Мужчина расторг контракт аренды, не согласовав это с актрисой.

Я потрясена тем, что мой муж пытается лишить меня дома, в котором мы жили, и если он добьется успеха, я не только потеряю свой дом, но и рискую потерять свою личную собственность. Я крайне обеспокоена тем, что мой муж будет всем этим распоряжаться втайне от меня,
‒ заявляла дизайнер.

Актриса Мэри-Кейт Олсен с мужем Оливье Саркози / социальная сеть Instagram

Кроме того, Олсен просит суд при разводе учесть условия брачного контракта. Знаменитость хочет получить право пользоваться их домом в Хэмптонсе и двумя квартирами в Нью-Йорке. Также муж звезды обязуется обеспечивать ее медицинской и стоматологической страховками.

Что стало истинной причиной развода, знаменитость не рассказывает, однако инсайдеры утверждают, что супруг Мери-Кейт скептически относился к ее работе и жаловался, что у нее нет времени на семью.

Эти отношения безвозвратно разрушились,
‒ еще в апреле заявила актриса.

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В браке с миллиардером Мэри-Кейт прожила 5 лет. Общих детей у них не было, однако мужчина воспитывает двоих детей от предыдущего брака, которых Олсен неоднократно называла своими приемными.

Напомним,

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