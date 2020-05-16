Мэри-Кейт Олсен подала на развод после 5 лет брака: грядет скандал
На днях стало известно, что 33-летняя Мэри-Кейт Олсен подала на развод со своим 50-летним мужем Оливье Саркози.
Оказывается, муж знаменитости заявил, что 18 мая Мэри-Кейт должна покинуть их семейное гнездо. Мужчина расторг контракт аренды, не согласовав это с актрисой.
Я потрясена тем, что мой муж пытается лишить меня дома, в котором мы жили, и если он добьется успеха, я не только потеряю свой дом, но и рискую потерять свою личную собственность. Я крайне обеспокоена тем, что мой муж будет всем этим распоряжаться втайне от меня,‒ заявляла дизайнер.
Кроме того, Олсен просит суд при разводе учесть условия брачного контракта. Знаменитость хочет получить право пользоваться их домом в Хэмптонсе и двумя квартирами в Нью-Йорке. Также муж звезды обязуется обеспечивать ее медицинской и стоматологической страховками.
Что стало истинной причиной развода, знаменитость не рассказывает, однако инсайдеры утверждают, что супруг Мери-Кейт скептически относился к ее работе и жаловался, что у нее нет времени на семью.
Эти отношения безвозвратно разрушились,‒ еще в апреле заявила актриса.
Напомним,