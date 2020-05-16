Вика из НеАнгелов впечатлила исполнением украинской народной песни ‒ видео

16 мая 2020 15:00 Катерина Даниленко
Вика из НеАнгелов впечатлила исполнением украинской народной песни ‒ видео
Участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха
социальная сеть Instagram

Участница дуэта «НеАнгелы» сняла импровизированный клип у себя на родине.

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Певица Виктория Смеюха в своем Instagram поделилась эмоциональным видео, на котором исполнила знаменитую песню «Чорнобривці». Низкий бархатный голос знаменитости необычно сочетался с украинской народной песней.

Пела девушка в соответствующем антураже, сидя за столом в вышиванке, поверх которой накинула яркий платок. Вика позирует без грамма макияжа, а дополняют ее образ красные бусы на шее и фиолетовый самодельный головной убор.

Во время карантина мне посчастливилось побывать в кругу родных людей. Там я поняла, насколько люблю Украину, город, в котором я родилась, и как мне близка украинская культура. Но я долго не могу без работы, поэтому встречайте импровизированный клип,
 – обратилась к поклонникам знаменитость.

По словам артистки, все «спецэффекты» в клипе были созданы с помощью подручных средств, а запись происходила на телефон.

На ветродуе моя сестра с подносом, спецэффект ‒ мука, сирень собрала Лиза, оператором выступила подруга, которая снимала на мой телефон. Вдохновила живописная, удивительная природа и местные традиции,
‒ добавила Смеюха.

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Позже артистка опубликовала еще одно видео. В этот раз Вика исполнила украинскую народную песню «Несе Галя воду», а подпевали ей родственники и подруги во время приготовления праздничного обеда.

Нашi Галі не такі балувані! Песню запевай! Удачи и позитива всем,
‒ написала звезда.

Напомним,

 

 

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