Вика из НеАнгелов впечатлила исполнением украинской народной песни ‒ видео
Участница дуэта «НеАнгелы» сняла импровизированный клип у себя на родине.
Пела девушка в соответствующем антураже, сидя за столом в вышиванке, поверх которой накинула яркий платок. Вика позирует без грамма макияжа, а дополняют ее образ красные бусы на шее и фиолетовый самодельный головной убор.
Во время карантина мне посчастливилось побывать в кругу родных людей. Там я поняла, насколько люблю Украину, город, в котором я родилась, и как мне близка украинская культура. Но я долго не могу без работы, поэтому встречайте импровизированный клип,– обратилась к поклонникам знаменитость.
По словам артистки, все «спецэффекты» в клипе были созданы с помощью подручных средств, а запись происходила на телефон.
На ветродуе моя сестра с подносом, спецэффект ‒ мука, сирень собрала Лиза, оператором выступила подруга, которая снимала на мой телефон. Вдохновила живописная, удивительная природа и местные традиции,‒ добавила Смеюха.
Нашi Галі не такі балувані! Песню запевай! Удачи и позитива всем,‒ написала звезда.
Напомним,
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