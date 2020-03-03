Боли во время менструации: как избавиться?

Быть женщиной - ежемесячно испытывать тянущие боли, которые растекаются по всему телу.

Покой

Сегодня мы расскажем , как избавиться от них раз и навсегда. Или хотя бы свести к минимуму.

Уделите время себе. Оставьте все дела на пару дней. Чем спокойнее вы будете, тем меньше дискомфорта вам будет доставлять боль. А еще постарайтесь подольше спать, потому что здоровый сон помогает привести в порядок жизненные циклы.

Питание и витамины

Компрессы

Увы, диеты при боли во время менструаций еще не придумали. Но вот правильное питание сможет помочь поддержать в порядке обмен веществ в организме. разнообразьте свой рацион на время месячных молочными продуктами, а также сельдереем, курагой и брокколи. Такие продукты богаты кальцием, благодаря которому мышцы матки могут расслабиться, а боль, соотвественно, уменьшится. Из витаминов отдавайте предпочтение B1 и магнию.

Напустите себе теплую (но не горячую!) ванную. Но не забудьте достать тампон - в противном случае возможно заражение инфекцией. Из-за этой же причины не стоит добавлять соль или пену. В случае если у вас нет возможности принять ванну - возьмите грелку. Положите ее на низ живота и удерживайте до 15 минут. Благодаря этому вы сможете уменьшить кровотечение и боли.

Напомним,