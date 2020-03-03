Боли во время менструации: как избавиться?
Быть женщиной - ежемесячно испытывать тянущие боли, которые растекаются по всему телу.
Покой
Уделите время себе. Оставьте все дела на пару дней. Чем спокойнее вы будете, тем меньше дискомфорта вам будет доставлять боль. А еще постарайтесь подольше спать, потому что здоровый сон помогает привести в порядок жизненные циклы.
Питание и витамины
Компрессы
Напустите себе теплую (но не горячую!) ванную. Но не забудьте достать тампон - в противном случае возможно заражение инфекцией. Из-за этой же причины не стоит добавлять соль или пену. В случае если у вас нет возможности принять ванну - возьмите грелку. Положите ее на низ живота и удерживайте до 15 минут. Благодаря этому вы сможете уменьшить кровотечение и боли.
Напомним,
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