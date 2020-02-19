ТОП-3 вещи, которые обязательно следует взять на размер больше
Тренд на оверсайз является одним из наиболее любимых среди многих модниц.
Худи
Очевидно, но факт. Правильный худи должен быть слегка мешковатым. С него стоит начать свои оверсайз-экспермиенты. Соедините с классическими джинсами, кожаными брюками, мини-юбками и платьями. Цветная гамма - чем проще, тем лучше.
Рубашка
Брюки
Когда речь идет о брюках, то с оверсайзом следует быть очень осторожными. Тут как раз можно взять на пару размеров больше. Для хорошего силуета штаны должны быть правильной скройки. Поэтому если в образе вы делаете ставку на мешковатые брюки, сразу обращайте внимание на модель. Хорошим вариантом будут фасоны с завышенной талией либо палаццо.
Напомним,