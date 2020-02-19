ТОП-3 вещи, которые обязательно следует взять на размер больше

19 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 вещи, которые обязательно следует взять на размер больше
ТОП-3 вещи, которые обязательно следует взять на размер больше
pixabay.com

Тренд на оверсайз является одним из наиболее любимых среди многих модниц.

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Сегодня мы расскажем, какие вещи необходимо брать на размер либо два больше, чтобы точно не прогадать с максимальной степенью крутости. 

Худи

Очевидно, но факт. Правильный худи должен быть слегка мешковатым. С него стоит начать свои оверсайз-экспермиенты. Соедините с классическими джинсами, кожаными брюками, мини-юбками и платьями. Цветная гамма - чем проще, тем лучше. 

Рубашка 

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Классическую белую рубашку давно носят в большем размере. Однако еще круче эта вещь будет выглядеть в стеганой фактуре. Такая "тяжелая" модель выглядит очень контрастно. То есть, на контрасте со скини, прямыми или зауженными моделями брюк.  

Брюки

Когда речь идет о брюках, то с оверсайзом следует быть очень осторожными. Тут как раз можно взять на пару размеров больше. Для хорошего силуета штаны должны быть правильной скройки. Поэтому если в образе вы делаете ставку на мешковатые брюки, сразу обращайте внимание на модель. Хорошим вариантом будут фасоны с завышенной талией либо палаццо. 

Напомним, 

 

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