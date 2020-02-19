ТОП-3 вещи, которые обязательно следует взять на размер больше

Тренд на оверсайз является одним из наиболее любимых среди многих модниц.

Сегодня мы расскажем, какие вещи необходимо брать на размер либо два больше, чтобы точно не прогадать с максимальной степенью крутости.

Худи

Очевидно, но факт. Правильный худи должен быть слегка мешковатым. С него стоит начать свои оверсайз-экспермиенты. Соедините с классическими джинсами, кожаными брюками, мини-юбками и платьями. Цветная гамма - чем проще, тем лучше.

Рубашка

Классическую белую рубашку давно носят в большем размере. Однако еще круче эта вещь будет выглядеть в стеганой фактуре. Такая "тяжелая" модель выглядит очень контрастно. То есть, на контрасте со скини, прямыми или зауженными моделями брюк.

Брюки

Когда речь идет о брюках, то с оверсайзом следует быть очень осторожными. Тут как раз можно взять на пару размеров больше. Для хорошего силуета штаны должны быть правильной скройки. Поэтому если в образе вы делаете ставку на мешковатые брюки, сразу обращайте внимание на модель. Хорошим вариантом будут фасоны с завышенной талией либо палаццо.

Напомним,