Модная уловка: ТОП-3 тренда, которые могут испортить ваш образ

Не все тренды могут отлично подходить каждой. Некоторые - напротив. Вполне вероятно, что вы можете испортить свою красивую фигуру неудачным выбором фасона либо длины вещи.

Сегодня мы расскажем, c какими трендами стоит поосторожничать.

Широкие брюки

Широкие брюки - безоговорочный тренд уже многих лет. Девушки с пышными бедрами находят в них спасение. Но. В широких брюках есть несколько уловок, на которые вы легко можете попасть. Во-первых, широкий покрой штанов должен гармонично сочетаться с высокой посадкой на уровне вашей талии. В противном случае этот вариант грозит вам внушительным урезанием длины ваших ног. Поэтому широкие штаны лучше всего сочетать с небольшим устойчивым каблуком либо ботинками на толстой подошве. Никаких балеток и кед на плоской подошве.

​​​​​​​Кислотные оттенки

Наверняка, мы все устали от серости как за окном, так и в нашем гардеробе. Спасут от обыденности этой весной неоновые оттенки. Важно только помнить, что если вы выбираете ярко-розовый кислотный топ, то остальные предметы вашего образа должны слегка приглушать крик топа. Также стоит обратить внимание на представительниц категории 30+. Для вас кислотные оттенки лучше изначально выбирать очень приглушенными и сдержанными. Иначе вы будете выглядеть нелепо.

Голые участки тела

Топы на бретелях, которые можно носить и на голое тело, и поверх контрастных футболок, платья в будуарном стиле, которые здорово смотрятся с тонкими водолазками и джинсами прямого фасона - все это будет актуально весной 2020. Уловка заключается в отсутствии чувства меры. Девушки очень часто грешат этим из-за чего попадают в неловкие ситуации. Слишком много обнаженного тела на работе и в общественном транспорте будет смотреться странно, поэтому не забывайте о том, что бельевой стиль можно легко сочетать с повседневным, чтобы снизить градус сексуальности.

Напомним,



