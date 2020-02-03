Модная уловка: ТОП-3 тренда, которые могут испортить ваш образ
Не все тренды могут отлично подходить каждой. Некоторые - напротив. Вполне вероятно, что вы можете испортить свою красивую фигуру неудачным выбором фасона либо длины вещи.
Широкие брюки
Широкие брюки - безоговорочный тренд уже многих лет. Девушки с пышными бедрами находят в них спасение. Но. В широких брюках есть несколько уловок, на которые вы легко можете попасть. Во-первых, широкий покрой штанов должен гармонично сочетаться с высокой посадкой на уровне вашей талии. В противном случае этот вариант грозит вам внушительным урезанием длины ваших ног. Поэтому широкие штаны лучше всего сочетать с небольшим устойчивым каблуком либо ботинками на толстой подошве. Никаких балеток и кед на плоской подошве.
Кислотные оттенки
Голые участки тела
Топы на бретелях, которые можно носить и на голое тело, и поверх контрастных футболок, платья в будуарном стиле, которые здорово смотрятся с тонкими водолазками и джинсами прямого фасона - все это будет актуально весной 2020. Уловка заключается в отсутствии чувства меры. Девушки очень часто грешат этим из-за чего попадают в неловкие ситуации. Слишком много обнаженного тела на работе и в общественном транспорте будет смотреться странно, поэтому не забывайте о том, что бельевой стиль можно легко сочетать с повседневным, чтобы снизить градус сексуальности.
Напомним,