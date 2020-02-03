Модная уловка: ТОП-3 тренда, которые могут испортить ваш образ

3 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Модная уловка: ТОП-3 тренда, которые могут испортить ваш образ
Модная уловка: ТОП-3 тренда, которые могут испортить ваш образ
pixabay.com

Не все тренды могут отлично подходить каждой. Некоторые - напротив. Вполне вероятно, что вы можете испортить свою красивую фигуру неудачным выбором фасона либо длины вещи.

Читайте такжеОфисная мода: Тренды офисных платьев сезона 2019-2020
Сегодня мы расскажем, c какими трендами стоит поосторожничать. 

Широкие брюки 

Широкие брюки - безоговорочный тренд уже многих лет. Девушки с пышными бедрами находят в них спасение. Но. В широких брюках есть несколько уловок, на которые вы легко можете попасть. Во-первых, широкий покрой штанов должен гармонично сочетаться с высокой посадкой на уровне вашей талии. В противном случае этот вариант грозит вам внушительным урезанием длины ваших ног. Поэтому широкие штаны лучше всего сочетать с небольшим устойчивым каблуком либо ботинками на толстой подошве. Никаких балеток и кед на плоской подошве. 

​​​​​​​Кислотные оттенки 

Читайте такжеНовый тренд в макияже глаз!
Наверняка, мы все устали от серости как за окном, так и в нашем гардеробе. Спасут от обыденности этой весной неоновые оттенки. Важно только помнить, что если вы выбираете ярко-розовый кислотный топ, то остальные предметы вашего образа должны слегка приглушать крик топа. Также стоит обратить внимание на представительниц категории 30+. Для вас кислотные оттенки лучше изначально выбирать очень приглушенными и сдержанными. Иначе вы будете выглядеть нелепо. 

Голые участки тела 

Топы на бретелях, которые можно носить и на голое тело, и поверх контрастных футболок, платья в будуарном стиле, которые здорово смотрятся с тонкими водолазками и джинсами прямого фасона - все это будет актуально весной 2020. Уловка заключается в отсутствии чувства меры. Девушки очень часто грешат этим из-за чего попадают в неловкие ситуации. Слишком много обнаженного тела на работе и в общественном транспорте будет смотреться странно, поэтому не забывайте о том, что бельевой стиль можно легко сочетать с повседневным, чтобы снизить градус сексуальности. 

Напомним, 

 

 


 

Облако тегов

стиль мода красота советы Тренды

Материалы по теме

Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!
ЗОЖ

Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!
Советы для разных пар ко Дню святого Валентина
Психология

Советы для разных пар ко Дню святого Валентина
Первый секс с новым партнером: 3 главных правила
Психология

Первый секс с новым партнером: 3 главных правила
ТОП-3 дурацких мифа о раке
ЗОЖ

ТОП-3 дурацких мифа о раке

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK