На шоу к Лесе Никитюк пришла блонда с 13-м размером груди

3 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
На шоу к Лесе Никитюк пришла блонда с 13-м размером груди
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

В этом сезоне участницы шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале будут демонстрировать зрителям не только свой острый ум, особые таланты и смекалку, но и неординарные образы.

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В этом сезоне участницы шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале будут демонстрировать зрителям не только свой острый ум, особые таланты и смекалку, но и неординарные образы.

На первый взгляд может показаться, что 43 участницы шоу «Кто против блондинок?» выходят на площадку в одинаковых луках. Но это не так. 

Для каждой девушки стилисты индивидуально подбирали аксессуары и шили одежду. Например, у «златовласок» была разная длина юбок и глубина декольте. Самым большим вызовом для стилистов стала участница с рекордным 13-м размером груди.

Съемки шоу «Кто против блондинок?» / пресс-служба Нового канала
Девушка с пышными формами – обладательница короны и титула Miss Top Model Plus Size Universe, который она завоевала в прошлом году в конкурсе «Мисс Вселенная плюс-сайз».

Я хотела, чтобы эта красавица органично смотрелась среди девушек с размером xs и s, – рассказывает главный художник по костюмам Люси Константинова. – Мы каждый раз адаптировали под нее образ. Признаюсь, это было нелегко. Но команда приняла этот вызов, и Мила всегда выглядела королевой.

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А еще Люси рассказывает, что сложно было реализовывать образы для топ-блондинок. Для них мастера собственноручно изготовляли головные уборы и пришивали миллионы стразов и камней.

Самым ярким аксессуаром на голову в третьем сезоне считаю шляпу, которая была изготовлена из тысячи метров металлизированной нити, – говорит Люси. – Самое сложное было сшить платье для топ-блондинки к выпуску о музыке. Я придумала, что она должна быть похожа на открытую раковину. Для этого мы приобрели тяжелую ткань, потому что она должна была сохранять форму. Неделя пришлось экспериментировать, чтобы выполнить эту работу. Нам все удалось. Образ был фантастическим!

Съемки шоу «Кто против блондинок?» / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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