Как уменьшить потребление калорий на диете: ТОП-4 совета

21 мая 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как уменьшить потребление калорий на диете: ТОП-4 совета
Как уменьшить потребление калорий на диете: ТОП-4 совета
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Дефицит калорий - один из самых проверенных и простых способов распрощаться с лишними килограммами.

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Именно при помощи этого способа похудеть получается эффективнее всего. Но не всегда мы можем найти этот баланс и правильно высчитать дефицитную норму. Самое время исправить это упущение. 

Высчитайте правильную дефицитную норму 

В дефиците калорий нет стандартной цифры, к которой нужно стремиться. Все очень индивидуально. Она зависит от пола, вашего роста и веса, интенсивности физических нагрузок. В среднем норма калорий не на дефиците для мужчин составляет до 2900 ккал, для женщин - до 2200 ккал. Чтобы рассчитать вашу норму для похудения, воспользуйтесь формулой.

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Для женщин: (10 × вес в килограммах) + (6,25 × рост в сантиметрах) − (5 × возраст в годах) − 161

Для мужчин: (10 × вес в килограммах) + (6,25 × рост в сантиметрах) − (5 × возраст в годах) + 5

Питайтесь дробно 

Благодаря дробному питанию у вас не будет соблазна положить в тарелку больше, чем вам необходимо. Обязательно учитывайте этот фактор. К тому же, наш метаболизм эффективнее работает именно тогда, когда в него регулярно небольшими порциями попадает пища. Еще один лайфхак для вашего мозга, который поможет питаться дробно. Ешьте из маленьких тарелок. Так мозг будет думать, что вы едите полную тарелку, но по калориям она существенно будет отличаться от большой.  

Следите за тем, чтобы не переедать 

Еда - не смысл жизни, а способ для существования. Набивание желудка не приносит вашему здоровью никакой пользы - только усугубляет его. Для того, чтобы не переедать по ночам или во время приема пищи, старайтесь минимизировать потребление сахара и фруктов в большом количестве, так как именно они разжигают аппетит. 

Не ешьте во время другого занятия 

У нас есть привычка есть попкорн под фильм или работать и параллельно обедать.  Прекрати обесценивать прием пищи. Помимо того, что она вам необходима для полноценного существования, она еще и должна приносить удовольствие. Создать дефицит калорий для похудения вы сможете только в том случае, если начнете осознанно ее потреблять. А еще лучше - заранее планировать ваши приемы пищи. 

Напомним, 

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