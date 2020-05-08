Осторожно, вздутие: ТОП-5 продуктов, которые вредят нашему желудку

Часто сталкиваетесь со вздутием живота? Возможно, вы просто не можете себе отказать в этих продуктах, которые его провоцируют.

Капуста

Сегодня мы расскажем, от каких продуктов стоит избавиться в своем рационе, чтобы исключить вздутие навсегда.

Капуста - мощный источник газообразования. Хоть этот овощи и полезен, но от регулярного его употребления иногда лучше отказаться. По крайней мере, в те дни, когда вам нужно выглядеть на все 100%. Хотя вы можете воспользоваться одним секретом. Термически обработанная капуста более безобидна, поэтому даже может стать хорошим перекусом. Главное - в меру.

Бобовые

Виноград

О бобовых мы тоже наслышаны, наверняка. Вздутие спровоцировано белком, для переваривания которого у нашего желудка недостаточно ферментов. В связи с этим бобовые часто начинают брожение по нему, что приводит к вздутию и дискомфорту. Попробуйте замочить бобовые прежде, чем приготовить их.

Удивлены? А зря! Хоть виноград для многих и любимое блюдо, он все же является тяжелым продуктом для переваривания. Дело в том, что он вызывает усиленное газообразование и способствует вздутию. К этим же фруктам относятся яблоки, персики. Все дело в том, что они богаты фруктозой. У винограда к тому же трудно перевариваемая кожица.

Мороженое

Мороженое - достаточно коварный продукт. Помимо того, что он богат сахаром невероятно. Он еще и провоцирует вздутие, поскольку требует специфических условий для переваривания пищи. Дело в том, что его температура вместе с высоким процентом лактозы сложно вместе усваиваются в желудке. Поэтому оно может стать причиной для многих проблем. В частности, вздутием.

Творог с вареньем

Сам по себе творог безобиден. А вот сочетание сахарного варенья и белка крайне нежелательно. Нашему желудку сложно переваривать эти продукты одновременно. А поскольку на переработку белка ему необходимо больше времени, то варенье начинает брожение.

Напомним,