Продукты, ухудшающие вид кожи

30 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Продукты, ухудшающие вид кожи
Морщины и дряблость кожи: медики назвали продукты, которые портят внешний вид

Красота женщины зависит от ее здоровья, а на здоровье влияет питание.

Сладкоежки, вы в зоне опасности! Сахар, попадая в организм, разрушает клетки и тормозит выработку коллагена, незаменимого для нашей кожи

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На вашем столе всегда есть соль для улучшения вкусовых качества блюда? Имейте в виду, что соль задерживает в организме жидкость. Из-за этого появляются отеки под глазами, а кожа приобретает уставший вид.

Не стоит забывать и о йоде в составе соли, он закупоривает поры, возрастает риск появления угрей.

Увлекаетесь энергетиками?

Губительное влияние таких напитков распространяется не только на весь организм (под ударом оказывается сердце) и зубную эмаль, но и на кожу. Энергетики вызывают обезвоживание организма, что чревато появлением морщин.

Любите продукты из кукурузы

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Придется пристально отслеживать концентрацию в организме Омега-3 и Омега-6, кукуруза негативно влияет на их баланс, отсюда и преждевременное старение кожи лица. 

Алкоголь негативно влияет как на весь организм, так и на отдельные его составляющие, и кожа не стала исключением. Если употребляете алкоголь, хорошо увлажняйте кожу лица, ведь спиртные напитки ее остро высушивают.

Напомним,

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