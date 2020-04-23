Это интересно! Цвет глаз влияет на здоровье человека
Ученые обнаружили связь между цветом глаз человека и отдельными показателями его здоровья!
Темные глазаонкологии глаза, однако чаще сталкиваются с кожными проблемами.
Зеленые глаза
Такой цвет специалисты связывают со склонностью к депрессии и высоким болевым порогом.
Голубые глаза
Если верить медикам, то люди с голубыми глазами чаще страдают от алкогольной зависимости, поскольку имеют к ней склонность от рождения.
Несколько слов о болезнях
Почему белки глаз стали желтыми?печени, повышается уровень билирубина (химическое вещество, входит в состав желчи). Помните, что в норме у человека склеры глаз имеют молочный оттенок.
Покраснение глаз, которое сопровождается зудом, может указывать на заболевания органа зрения, требуется прием у офтальмолога.
Стойкое покраснение глаза может быть симптомом диабета второго типа.
Напомним,