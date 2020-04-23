Это интересно! Цвет глаз влияет на здоровье человека

23 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
Это интересно! Цвет глаз влияет на здоровье человека
Это интересно! Цвет глаз влияет на здоровье человека
pixabay.com

Ученые обнаружили связь между цветом глаз человека и отдельными показателями его здоровья!

Темные глаза  

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По словам медиков, обладатели темных глаз менее подвержены развитию катаракты и возникновению онкологии глаза, однако чаще сталкиваются с кожными проблемами.

Зеленые глаза

Такой цвет специалисты связывают со склонностью к депрессии и высоким болевым порогом. 

Голубые глаза

Если верить медикам, то люди с голубыми глазами чаще страдают от алкогольной зависимости, поскольку имеют к ней склонность от рождения.

Несколько слов о болезнях

Почему белки глаз стали желтыми?

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Это происходит, когда наблюдаются проблемы в работе печени, повышается уровень билирубина (химическое вещество, входит в состав желчи). Помните, что в норме у человека склеры глаз имеют молочный оттенок.

Покраснение глаз, которое сопровождается зудом, может указывать на заболевания органа зрения, требуется прием у офтальмолога.

Стойкое покраснение глаза может быть симптомом диабета второго типа. 

Напомним, 

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