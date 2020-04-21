Как минимум 30 разновидностей: ученые рассказали о мутациях коронавируса

Как минимум 30 разновидностей коронавируса с разным течением и вероятностью осложнений распространяются по миру.

Коронавирус мутировал и разделился на три десятка различных штаммов, что серьезно усложняет борьбу с пандемией, сообщает Daily Mail со ссылкой на китайских ученых.

По словам исследователей, в Китае курсировали сразу 10 разных штаммов SARS-COV-2, при этом многие из них были максимально опасными. В Европе распространяются эти же разновидности, а в США (кроме Нью-Йорка, оказавшегося центром пандемии в этой стране) люди, как правило, болеют более легкими формами.

В публикации отмечается, что мутации влияют на тяжесть заболевания.

Отметим, что на сегодняшний день по всему миру зарегистрировано около 2 400 000 случаев заражения, 170 000 скончались от осложнений.

Напомним,