Как минимум 30 разновидностей: ученые рассказали о мутациях коронавируса

21 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
Как минимум 30 разновидностей: ученые рассказали о мутациях коронавируса
Как минимум 30 разновидностей: ученые рассказали о мутациях коронавируса

Как минимум 30 разновидностей коронавируса с разным течением и вероятностью осложнений распространяются по миру.

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Коронавирус мутировал и разделился на три десятка различных штаммов, что серьезно усложняет борьбу с пандемией, сообщает Daily Mail со ссылкой на китайских ученых. 

По словам исследователей, в Китае курсировали сразу 10 разных штаммов SARS-COV-2, при этом многие из них были максимально опасными. В Европе распространяются эти же разновидности, а в США (кроме Нью-Йорка, оказавшегося центром пандемии в этой стране) люди, как правило, болеют более легкими формами. 

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В публикации отмечается, что мутации влияют на тяжесть заболевания. 

Отметим, что на сегодняшний день по всему миру зарегистрировано около 2 400 000 случаев заражения, 170 000 скончались от осложнений. 

Напомним,

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