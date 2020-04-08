В ВОЗ назвали наиболее явный симптом коронавируса

8 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
В ВОЗ назвали наиболее явный симптом коронавируса
В ВОЗ назвали наиболее явный симптом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала наиболее явный симптом коронавирусной инфекции.

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По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, чаще всего люди страдают от лихорадки и температуры (выше 38 градусов). Сухой кашель встречается реже, иногда он не беспокоит пациента, однако повышение температуры фиксируются почти всегда.

С этим сталкиваются около 90% больных COVID-19.
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Кроме того, у инфицированных коронавирусом ухудшается сон, они часто просыпаются посреди ночи со спутанным сознанием, не сразу могут понять, где именно находятся.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, 56 000 скончались, 223 000 излечились от инфекции. Чаще всего новые случаи COVID-19 диагностируются в США, Испании, Италии и Германии.

Напомним,

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