Ученые назвали дату появления первой вакцины от коронавируса
В США протестировали вакцину от коронавируса на лабораторных мышах, ученые планируют наладить ее производство уже через несколько месяцев.
Андрея Гамботто, одна из авторов исследования, отметила, что исследовательская группа уже работала с вирусами атипичной пневмонии SARS и лихорадки MERS, оба этих патогена имеют исходный с SARS-CoV-2 генетический код.
У нас было преимущество, знание, как нужно бороться с этим вирусом.
Ученые предполагают, что для использования вакцины будут применяться пластыри. Через микроскопические иглы структуры проникнут на оптимальную глубину через кожу и заставят иммунитет человека активизироваться.
Напомним,