Ученые назвали дату появления первой вакцины от коронавируса

3 апреля 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые назвали дату появления первой вакцины от коронавируса
Ученые назвали дату появления первой вакцины от коронавируса

В США протестировали вакцину от коронавируса на лабораторных мышах, ученые планируют наладить ее производство уже через несколько месяцев.

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Создаваемая вакцина помогла организму подопытных грызунов начать производить антитела к коронавирусу и победить его, сообщается в журнале EBioMedicine.

Андрея Гамботто, одна из авторов исследования, отметила, что исследовательская группа уже работала с вирусами атипичной пневмонии SARS и лихорадки MERS, оба этих патогена имеют исходный с SARS-CoV-2 генетический код. 

У нас было преимущество, знание, как нужно бороться с этим вирусом.

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В США могут создать вакцину раньше, поскольку использовали проверенную методику, сообщила представительница группы. Американцы решили разработать вакцину на основе готовых ферментов S-белка вируса (таким образом COVID-19 проникает в клетку человека). 

Ученые предполагают, что для использования вакцины будут применяться пластыри. Через микроскопические иглы структуры проникнут на оптимальную глубину через кожу и заставят иммунитет человека активизироваться. 

Напомним,

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