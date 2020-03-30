Ученые показали, как выглядит черная дыра
Ученые показали новое изображение черной дыры.
The Garvard Crimson сообщает, что исследователи решили усовершенствовать изображение, полученное телескопом Event Horizon в 2019 году.
Для своего снимка ученые использовали методики визуализации изображений, а также трассировку лучей (применяется в компьютерной графике).
Техника способна создать изображение, которое видел бы посторонний наблюдать за черной дырой, если бы она была освещена, а не поглощала свет.
Напомним,