Ученые показали, как выглядит черная дыра

30 марта 2020 18:30 Алла Лысак
Ученые показали, как выглядит черная дыра
Изображение черной дыры, полученное американскими учеными / NASA

Ученые показали новое изображение черной дыры.

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Гарвардские ученые смоделировали максимально четкое изображение космической черной дыры, используя существующие снимки. 

The Garvard Crimson сообщает, что исследователи решили усовершенствовать изображение, полученное телескопом  Event Horizon в 2019 году. 

Для своего снимка ученые использовали методики визуализации изображений, а также трассировку лучей (применяется в компьютерной графике). 

Техника способна создать изображение, которое видел бы посторонний наблюдать за черной дырой, если бы она была освещена, а не поглощала свет. 

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На картинке из Гарварда видны фотоны, которые накапливаются у края черной дыры из-за гравитационного притяжения. Изогнутые кольца представляют собой сферическую оболочку, которую и показали специалисты. 

Моделирование в Гарварде / The Crimson Garvard

Напомним,

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