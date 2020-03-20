Ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

20 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
pixabay.com

Коронавирус имеет природное происхождение или его усовершенствовали в лаборатории?

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Ученые, наконец, ответили на вопрос о происхождении нового китайского вируса COVID-19, сообщает издание Nature. 

Согласно результатам исследований штамма коронавируса SARS-CoV-2, он появился естественным образом и преодолел видовой барьер в ходе эволюции посредством мутации. 

К таким выводам пришли ученые, которые изучили последовательность генома коронавируса и других, известных человечеству, вирусов данного семейства.

Мы доказали, что SARS-CoV-2 возник естественно!
— заявил Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

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Отметим, что на сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом людей возросло до 245 тысяч, а Италия сравнялась с Китаем по количеству умерших от COVID-19.

Напомним,

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