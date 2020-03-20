Ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Коронавирус имеет природное происхождение или его усовершенствовали в лаборатории?
Согласно результатам исследований штамма коронавируса SARS-CoV-2, он появился естественным образом и преодолел видовой барьер в ходе эволюции посредством мутации.
К таким выводам пришли ученые, которые изучили последовательность генома коронавируса и других, известных человечеству, вирусов данного семейства.
Мы доказали, что SARS-CoV-2 возник естественно!— заявил Кристиан Андерсен, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.
Напомним,