Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус

18 марта 2020 11:30 Алла Лысак
Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус
Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус
Fotobank / GettyImages

Том Хэнкс и Рита Уилсон выписаны из клиники, куда они попали с диагнозом коронавирус.

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Известный актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон идут на поправку! Их уже выписали из медицинского учреждения, в котором они находились на карантине из-за COVID-19.

На протяжении недели звездные пациенты сообщали о своем самочувствии поклонникам, а радостную новость о выписке рассказал в Instagram сын пары.

По словам Чета Хэнкса родители находятся в изоляции, поскольку теоретически могут оставаться заразными для посторонних. Однако с сегодняшнего дня ни Том, ни Рита не принимают никаких лекарств, они полностью здоровы!

Они все еще находятся на карантине, но чувствуют себя намного лучше, так что это облегчение. Я просто хочу сказать, что у кого-то еще есть близкие или вы сами заражены вирусом, мои молитвы обращаются к вам. Я просто желаю всем скорейшего выздоровления.

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Отметим, что Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились вирусом в Австралии, куда они приехали на съемки. После этого об инфицировании коронавирусом сообщили также Ольга Куриленко и Идрис Эльба.

Напомним,

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