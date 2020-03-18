Том Хэнкс и Рита Уилсон побороли коронавирус
Том Хэнкс и Рита Уилсон выписаны из клиники, куда они попали с диагнозом коронавирус.
На протяжении недели звездные пациенты сообщали о своем самочувствии поклонникам, а радостную новость о выписке рассказал в Instagram сын пары.
По словам Чета Хэнкса родители находятся в изоляции, поскольку теоретически могут оставаться заразными для посторонних. Однако с сегодняшнего дня ни Том, ни Рита не принимают никаких лекарств, они полностью здоровы!
Они все еще находятся на карантине, но чувствуют себя намного лучше, так что это облегчение. Я просто хочу сказать, что у кого-то еще есть близкие или вы сами заражены вирусом, мои молитвы обращаются к вам. Я просто желаю всем скорейшего выздоровления.Ольга Куриленко и Идрис Эльба.
Напомним,