Названо самое грязное место в автомобиле

7 февраля 2022 20:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названо самое грязное место в автомобиле
Где в салоне автомобиля больше всего бактерий?
pixabay.com

Исследование Астонского университета в Великобритании показало, что салон автомобиля, как правило, грязнее туалета.

Исследователи собрали образцы из нескольких салонов авто, которые эксплуатировались жителями Британии. Оказалось, что больше всего микробов, в том числе кишечных, способных спровоцировать пищевое отравление, находилось в багажнике. 

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Кроме того, местами с высокой степенью загрязненности оказались кресло водителя, кнопка переключения передач, заднее сидение, приборная панель.  

Руль неожиданно оказался самым чистым местом в ТС. Однако ученые связывают это прежде всего с тем, что многие люди начали использовать антисептики для рук и протирать руль чаще обычного. 

Мы уделяем много внимания внешней чистоте автомобиля. Однако стоит думать о салоне в первую очередь. Заднее сидение по количеству бактерий не уступает крышке унитаза у нас дома. Это говорит о том, что инфицирование в салоне микробами является реальной проблемой.

Напомним,

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