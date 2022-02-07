Названо самое грязное место в автомобиле

Где в салоне автомобиля больше всего бактерий?

Исследование Астонского университета в Великобритании показало, что салон автомобиля, как правило, грязнее туалета.

Исследователи собрали образцы из нескольких салонов авто, которые эксплуатировались жителями Британии. Оказалось, что больше всего микробов, в том числе кишечных, способных спровоцировать пищевое отравление, находилось в багажнике.

Кроме того, местами с высокой степенью загрязненности оказались кресло водителя, кнопка переключения передач, заднее сидение, приборная панель.

Руль неожиданно оказался самым чистым местом в ТС. Однако ученые связывают это прежде всего с тем, что многие люди начали использовать антисептики для рук и протирать руль чаще обычного.

Мы уделяем много внимания внешней чистоте автомобиля. Однако стоит думать о салоне в первую очередь. Заднее сидение по количеству бактерий не уступает крышке унитаза у нас дома. Это говорит о том, что инфицирование в салоне микробами является реальной проблемой.

Напомним,