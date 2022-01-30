Не провели техосмотр авто – получите штраф!

Эксклюзив 30 января 2022 20:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Не провели техосмотр авто – получите штраф!
Не провели техосмотр авто – получите штраф!
пресс-служба канала 2+2

В Украине возвращают обязательный техосмотр для всех транспортных средств. Ориентировочная дата введения – сентябрь-октябрь 2022 года. Каких изменений ждать, узнавали журналисты программы «Секретные материалы» (2+2)

Отныне транспорт должен отвечать не только техническим, но и экологическим стандартам. Кроме того, контроль будет проходить на сертифицированных частных СТО, а процедура фиксироваться на фото и видео. Прогнозируемая средняя стоимость техосмотра легкового автомобиля – около 1000 гривен.

Проводить техконтроль легковых и грузовых автомобилей общим весом до 3,5 тонн нужно будет каждые два года. Следует отметить, что техосмотр автомобилей, находящихся в эксплуатации до 4 лет, проходить не нужно.

Штраф за пропуск техосмотра – 17 тысяч гривен и запрет выезжать на машине за границу. В случае повторного нарушения водителя могут лишить права управлять автомобилем.

Напомним, согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС за 2014 год уже осенью текущего года все автомобили должны регулярно проходить обязательный техосмотр. Окончательная схема прохождения техосмотра неизвестна, ведь регламента проверки нет.

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