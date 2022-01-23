Новые штрафы для водителей: как не потерять 8,5 тысяч гривен

Эксклюзив 23 января 2022 20:58 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новые штрафы для водителей: как не потерять 8,5 тысяч гривен
Новые штрафы для водителей: как не потерять 8,5 тысяч гривен
пресс-служба канала 2+2

Не успели «переобуть» машину на зиму? Ждите штраф. Те, кто не следит за сезонной заменой шин, заплатит 8,5 тыс. грн. Также у нарушителей могут забрать права. Подробности узнавали журналисты программы Джедаи на 2+2.

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Вскоре правоохранительные органы будут штрафовать водителей за управление авто, у которых проекторы установлены ниже допустимых показателей. Чтобы избежать неразберихи, в изменениях прописали определение летней и зимней резины. Последняя маркируется обозначениями M+S и предназначена изготовителем для эксплуатации при низких температурах.

Правилами дорожного движения запрещается эксплуатация автомобиля с уровнем протектора шин ниже разрешенного. Их высота должна иметь следующие значения: 1,6 мм для легковых автомобилей, 1,0 мм для грузовиков, 2,0 мм для автобусов.

«Лысая» резина в зимний период увеличивает тормозной путь при остановке машины, снижает сцепление с дорогой и может повредить сами шины, что в итоге приводит к потере управления автомобилем.

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Эксперты подчеркивают, что за высотой протектора следят и страховые компании. Если машина попала в аварию и во время экспертизы было обнаружено ненадлежащее состояние шин, страховые агенты могут отказать в возмещении средств.

К слову, в Украине нет никаких сертифицированных инструментов для проверки высоты рисунка протектора. Поэтому при попытке измерить его, необходимо требовать сертификат соответствия прибора.

Согласно новому предложению, менять резину на летнюю можно будет с 1 мая, а переходить на зимнюю с 1 октября.

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