Новые штрафы для водителей: как не потерять 8,5 тысяч гривен
Не успели «переобуть» машину на зиму? Ждите штраф. Те, кто не следит за сезонной заменой шин, заплатит 8,5 тыс. грн. Также у нарушителей могут забрать права. Подробности узнавали журналисты программы Джедаи на 2+2.
Правилами дорожного движения запрещается эксплуатация автомобиля с уровнем протектора шин ниже разрешенного. Их высота должна иметь следующие значения: 1,6 мм для легковых автомобилей, 1,0 мм для грузовиков, 2,0 мм для автобусов.
«Лысая» резина в зимний период увеличивает тормозной путь при остановке машины, снижает сцепление с дорогой и может повредить сами шины, что в итоге приводит к потере управления автомобилем.
К слову, в Украине нет никаких сертифицированных инструментов для проверки высоты рисунка протектора. Поэтому при попытке измерить его, необходимо требовать сертификат соответствия прибора.
Согласно новому предложению, менять резину на летнюю можно будет с 1 мая, а переходить на зимнюю с 1 октября.