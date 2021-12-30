Механика или автомат: в МВД обновили водительские удостоверения

Механика или автомат: в МВД обновили водительские удостоверения

В удостоверениях украинских водителей появится новая отметка в виде кода «78». Она будет касаться только машин с автоматической коробкой передач. Подробности узнавали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

Еще перед походом в автошколу водитель должен решить, с какой коробкой передач будет его автомобиль. С 28 декабря 2021 года в правах начнут ставить отметку «78» об управлении транспортным средством исключительно с автоматической трансмиссией.

пресс-служба канала 2+2

Юристы подчеркивают, что ответственности при нарушении такого новшества не избежать.

В сервисном центре МВД объяснили: таким образом, украинские права адаптируют к документам ЕС. Код в правах будет общим для всех стран Евросоюза.

С 2013 года в Европе меняют удостоверения водителя, которые выданы с кодами ограничений и с информацией о трансмиссии, на которой особа сдавала экзамен, – добавляет Юрий Смольянинов, заместитель начальника главного сервисного центра МВД.

Заметим, изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверение было выдано раньше. В МВД обещают, что старые документы пока менять не нужно.