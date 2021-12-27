Как защитить свой автомобиль от угона: советы от "Джедаев"
Процент краж транспортных средств в Украине достаточно высокий. За первое полугодие было зафиксировано около 1,5 тысяч обращений. Как защитить свой автомобиль от кражи, разбирались журналисты программы Джедаи на 2+2
Единственный способ защитить автомобиль – найти специалиста, который знает все методы угона вашей машины. Варианты защиты зависят от марки автомобиля. Например, если новые Toyota угоняют, подключаясь к фарам, соответственно, необходимо защищать именно их. Кроме того, в любом случае нужно устанавливать сигнализацию и иммобилайзер – устройства, которые не позволят завести машину даже с «родным» ключом», – отмечает Юрий Серветник, специалист по автомобильной защите.
Стоит отметить, что сами автовладельцы часто пренебрегают элементарными правилами защиты. Полиция и эксперты советуют всегда выбирать для парковки места или автостоянки, оборудованные камерами наблюдения и использовать комплексные методы защиты автомобиля.
Напомним,