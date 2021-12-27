Как защитить свой автомобиль от угона: советы от "Джедаев"

Эксклюзив 27 декабря 2021 21:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как защитить свой автомобиль от угона: советы от
Как защитить свой автомобиль от угона: советы от "Джедаев"
пресс-служба канала 2+2

Процент краж транспортных средств в Украине достаточно высокий. За первое полугодие было зафиксировано около 1,5 тысяч обращений. Как защитить свой автомобиль от кражи, разбирались журналисты программы Джедаи на 2+2

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Антирейтинг по угону ТС возглавляет город Харьков, каждый второй автомобиль угоняют именно там. По данным правоохранителей, популярностью у мошенников пользуются такие марки автомобилей, как Hyundai Tucson, Audi Q7, Toyota Land Cruiser и Volkswagen Tiguan.

Единственный способ защитить автомобиль – найти специалиста, который знает все методы угона вашей машины. Варианты защиты зависят от марки автомобиля. Например, если новые Toyota угоняют, подключаясь к фарам, соответственно, необходимо защищать именно их. Кроме того, в любом случае нужно устанавливать сигнализацию и иммобилайзер – устройства, которые не позволят завести машину даже с «родным» ключом», – отмечает Юрий Серветник, специалист по автомобильной защите.

Как защитить свой автомобиль от угона: советы от "Джедаев" / пресс-служба канала 2+2

Стоит отметить, что сами автовладельцы часто пренебрегают элементарными правилами защиты. Полиция и эксперты советуют всегда выбирать для парковки места или автостоянки, оборудованные камерами наблюдения и использовать комплексные методы защиты автомобиля.

Напомним,

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