Как защитить свой автомобиль от угона: советы от "Джедаев" Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Как защитить свой автомобиль от угона: советы от "Джедаев" пресс-служба канала 2+2

Процент краж транспортных средств в Украине достаточно высокий. За первое полугодие было зафиксировано около 1,5 тысяч обращений. Как защитить свой автомобиль от кражи, разбирались журналисты программы Джедаи на 2+2