Джедаи: какую машину можно купить за тысячу долларов

Эксклюзив 1 ноября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Джедаи: какую машину можно купить за тысячу долларов
Джедаи: какую машину можно купить за тысячу долларов
пресс-служба канала 2+2

За 1000 долларов можно купить банку черной икры, новый смартфон или машину. Не верите? Журналисты программы Джедаи на канале 2+2 провели эксперимент и узнали, какую модель может позволить себе водитель за эти деньги

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В бюджете до тысячи гривен машины можно условно поделить на три группы: советская автоклассика, старые иномарки и «евробляхи». К примеру, боевой внедорожник «УАЗ» за эту цену заводится с полуоборота, неплохо ездит и имеет рабочий салон.

35-летний Opel Omega, немецкий автомобиль бизнес-класса, тоже заводится без проблем. Кроме того, у него есть несколько приятных бонусов в виде подогрева зеркал, дополнительно установленных противотуманных фар и люка из 90-х. Более того, владельцы этих машин готовы торговаться и уступить покупателю.

Джедаи: какую машину можно купить за тысячу долларов / пресс-служба канала 2+2

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Найти в этой ценовой политике хорошую «евробляху» уже сложнее. После покупки пригнанного из Европы автомобиля вам скорее всего придется изрядно потратиться на ремонт машины.

И напоследок, для любителей классики – уникальный советский автомобиль среднего класса ГАЗ 24 «Волга». На авторынке можно найти варианты с рабочим двигателем и даже газовыми установками.

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