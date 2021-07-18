Как правильно закрывать двери автомобиля, чтобы не навредить: советы от Джедаев

Как правильно закрывать двери автомобиля, чтобы не навредить: советы от Джедаев

Как правильно обращаться с дверью в авто, чтобы не навредить – рассказали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

Каждый водитель хоть раз сталкивался с пассажиром, который закрывал дверь машины так, как будто это старый раздолбанный холодильник. Но такая неосторожность может стоить вам не одну тысячу гривен.

Больше всего от сильных ударов страдают резиновые уплотнители. Зимой они могут трескаться и даже рассыпаться. В результате, уплотнители начинают пропускать пыль и влагу.

Также от неосторожного обращения с дверью страдает все, что находится внутри нее: механизмы стеклоподъемника, динамики, элементы карты, которые держатся на клею или на пластиковых клипсах. Все это со временем начинает отлетать и лязгать на ходу.

От сильных ударов не в восторге и главный элемент дверей – замок. Встроенный в него крючок может сместиться и в конце концов двери станут плохо закрываться. Сам механизм вскоре развалится, а его замена влетит вам в копеечку.

Хлопанье дверьми также не выдерживает электроника. Специальные датчики, которые показывают, что двери открыты, не вечны. В некоторых случаях машина может даже не закрываться на сигнализацию.

Напомним,