Как правильно закрывать двери автомобиля, чтобы не навредить: советы от Джедаев
Как правильно обращаться с дверью в авто, чтобы не навредить – рассказали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.
Больше всего от сильных ударов страдают резиновые уплотнители. Зимой они могут трескаться и даже рассыпаться. В результате, уплотнители начинают пропускать пыль и влагу.
Также от неосторожного обращения с дверью страдает все, что находится внутри нее: механизмы стеклоподъемника, динамики, элементы карты, которые держатся на клею или на пластиковых клипсах. Все это со временем начинает отлетать и лязгать на ходу.
Хлопанье дверьми также не выдерживает электроника. Специальные датчики, которые показывают, что двери открыты, не вечны. В некоторых случаях машина может даже не закрываться на сигнализацию.
Напомним,