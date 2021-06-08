ТОП-6 способов, как просто и легально заработать на собственном авто
Подсчитывая расходы на авто, хватаетесь за голову? Оказывается, на собственной машине можно неплохо заработать.
1. Самый популярный среди украинцев вид заработка с помощью авто – пойти в таксисты. С каждым месяцем, особенно во время пандемии, спрос на услуги такси растет.
2. И перевозить можно не только людей. Второй способ – работа курьером или доставка грузов на дом.
4. Реклама на авто – тоже хороший способ пассивного заработка. Стекло машины оклеивают специальной пленкой. Некоторые компании готовы платить несколько тысяч гривен в месяц за такую рекламу.
5. Кроме того, ваш автомобиль может быть реквизитом на съемках. В интернете десятки сайтов с похожими предложениями.
6. И напоследок, авторские автоэкскурсии. Найдите в своем городе несколько интересных локаций – от туристов не будет отбоя.