Что нужно знать о коробке-автомат: главные правила эксплуатации "автомата"

Эксклюзив 22 марта 2021 07:00 Юлия Туренко
Что нужно знать о коробке-автомат: главные правила эксплуатации
Что нужно знать о коробке-автомат: главные правила эксплуатации "автомата"
pixabay.com

Бережем деньги и нервы. Журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2 рассказали простые правила пользования коробкой-автомат.

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Удобно, понятно и комфортно – это все про автоматическую коробку передач. Водители в больших городах чувствуют все ее преимущества, особенно в пробках и час пик, но не все помнят главные правила эксплуатации «автомата».

1. Автоматическая коробка передач не любит резких рывков – от этого быстрее снашиваются элементы гидротрансформатора, а эти запчасти в случае поломки обойдутся вам в копеечку.

Что нужно знать о коробке-автомат: главные правила эксплуатации "автомата" / кадр из программы

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2. Включать режим «рычаг» до полной остановки категорически запрещено. С такой манерой езды, рано или поздно, вы просто сломаете зубцы, которые должны блокировать вашу трансмиссию.

3. Если место парковки или остановки возможно только под наклоном, обязательно пользуйтесь ручником, ведь режим «паркинг» блокирует только коробку передач, а стояночный тормоз фиксирует еще и колеса автомобиля.

Что нужно знать о коробке-автомат: главные правила эксплуатации "автомата" / кадр из программы

4. Буксировка – штука очень опасная для автомата. Специальные петли стоит использовать только для того, чтобы достаться до места, куда может доехать эвакуатор, потому что любая попытка «взять кого-то на трос» или неумелая езда с прицепом может закончиться для вашей машины очень плохо.

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