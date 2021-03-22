Что нужно знать о коробке-автомат: главные правила эксплуатации "автомата"
Бережем деньги и нервы. Журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2 рассказали простые правила пользования коробкой-автомат.
1. Автоматическая коробка передач не любит резких рывков – от этого быстрее снашиваются элементы гидротрансформатора, а эти запчасти в случае поломки обойдутся вам в копеечку.
3. Если место парковки или остановки возможно только под наклоном, обязательно пользуйтесь ручником, ведь режим «паркинг» блокирует только коробку передач, а стояночный тормоз фиксирует еще и колеса автомобиля.
4. Буксировка – штука очень опасная для автомата. Специальные петли стоит использовать только для того, чтобы достаться до места, куда может доехать эвакуатор, потому что любая попытка «взять кого-то на трос» или неумелая езда с прицепом может закончиться для вашей машины очень плохо.