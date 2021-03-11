Что означают буквы на коробке передач автомат

11 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Что означают буквы на коробке передач автомат
Что означают буквы на коробке передач автомат
pixabay.com

Автомат становится все более популярным из-за максимально простого процесса управления.

Но если вы пересели с механики, то можете сразу не разобраться во всех особенностях и режимах езды с АКПП.

Читайте такжеПочему в автомобиле запотевают стекла
АКПП – автоматическая коробка переключения передач создана, чтобы менять скоростные режимы без активного участия водителя.

Ему остается только задавать направление движения и выжимать педали газа и тормоза. 

У автоматики есть несколько режимов и скоростей, они переключаются с помощью рычага.

Обозначения стандартных режимов коробки автомат:

P (Parking) — режим парковки, если предстоит длительная стоянка. В этом положении можно запустить двигатель.

D (Drive) — основной режим езды вперед.

N (Neutral) — нейтральный режим коробки, чаще всего применяется для буксировки или погрузки авто на эвакуатор.

Можно включать в пробке, если лень вжимать педаль тормоза длительное время.

R (Reverse) — означает езду задним ходом.

Дополнительные режимы коробки:

M (Manual) — ручное управление, которое является имитацией механической коробки.

L (Low) или B (Bottom) — пониженная передача для езды вперед, если дорога скользкая или вираж резкий.

Читайте такжеМолодая жена Виктора Павлика купила себе новый автомобиль
1, 2, 3 — количество разрешенных передач при движении вперед.

S (Sport) – так называемый спортивный режим, предусматривает очень быстрый разгон и колоссальные затраты топлива.

E (Economic) — плавная езда автомобиля для экономного расхода топлива.

W (Winter) — зимний режим позволяет машине тронуться с места со второй передачи, чтобы не проскальзывали колеса.

Напомним,

Облако тегов

новости автомобиль автомобильные новости Полезные советы

Материалы по теме

Швейцария презентовала свою заявку на Евровидение и стала лидером у букмекеров
Меломан

Швейцария презентовала свою заявку на Евровидение и стала лидером у букмекеров
Маша Ефросинина – о любимой книге: Впервые прочитала на английском языке, когда мне было 9 лет
Новости

Маша Ефросинина – о любимой книге: Впервые прочитала на английском языке, когда мне было 9 летЭксклюзив
Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового в сериале "Однажды под Полтавой"
Новости

Александр Теренчук рассказал, как получил роль участкового в сериале "Однажды под Полтавой"
Любовь на реабилитации: смотреть онлайн 3 серию
Сериалы

Любовь на реабилитации: смотреть онлайн 3 серию

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK