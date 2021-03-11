Что означают буквы на коробке передач автомат

Что означают буквы на коробке передач автомат

Автомат становится все более популярным из-за максимально простого процесса управления.

Но если вы пересели с механики, то можете сразу не разобраться во всех особенностях и режимах езды с АКПП.

АКПП – автоматическая коробка переключения передач создана, чтобы менять скоростные режимы без активного участия водителя.

Ему остается только задавать направление движения и выжимать педали газа и тормоза.

У автоматики есть несколько режимов и скоростей, они переключаются с помощью рычага.

Обозначения стандартных режимов коробки автомат:

P (Parking) — режим парковки, если предстоит длительная стоянка. В этом положении можно запустить двигатель.

D (Drive) — основной режим езды вперед.

N (Neutral) — нейтральный режим коробки, чаще всего применяется для буксировки или погрузки авто на эвакуатор.

Можно включать в пробке, если лень вжимать педаль тормоза длительное время.

R (Reverse) — означает езду задним ходом.

Дополнительные режимы коробки:

M (Manual) — ручное управление, которое является имитацией механической коробки.

L (Low) или B (Bottom) — пониженная передача для езды вперед, если дорога скользкая или вираж резкий.

— количество разрешенных передач при движении вперед.

S (Sport) – так называемый спортивный режим, предусматривает очень быстрый разгон и колоссальные затраты топлива.

E (Economic) — плавная езда автомобиля для экономного расхода топлива.

W (Winter) — зимний режим позволяет машине тронуться с места со второй передачи, чтобы не проскальзывали колеса.

Напомним,