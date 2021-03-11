Что означают буквы на коробке передач автомат
Автомат становится все более популярным из-за максимально простого процесса управления.
Но если вы пересели с механики, то можете сразу не разобраться во всех особенностях и режимах езды с АКПП.
Ему остается только задавать направление движения и выжимать педали газа и тормоза.
У автоматики есть несколько режимов и скоростей, они переключаются с помощью рычага.
Обозначения стандартных режимов коробки автомат:
P (Parking) — режим парковки, если предстоит длительная стоянка. В этом положении можно запустить двигатель.
D (Drive) — основной режим езды вперед.
N (Neutral) — нейтральный режим коробки, чаще всего применяется для буксировки или погрузки авто на эвакуатор.
Можно включать в пробке, если лень вжимать педаль тормоза длительное время.
R (Reverse) — означает езду задним ходом.
Дополнительные режимы коробки:
M (Manual) — ручное управление, которое является имитацией механической коробки.
L (Low) или B (Bottom) — пониженная передача для езды вперед, если дорога скользкая или вираж резкий.
S (Sport) – так называемый спортивный режим, предусматривает очень быстрый разгон и колоссальные затраты топлива.
E (Economic) — плавная езда автомобиля для экономного расхода топлива.
W (Winter) — зимний режим позволяет машине тронуться с места со второй передачи, чтобы не проскальзывали колеса.
Напомним,