Почему в автомобиле запотевают стекла

Что делать, если в авто запотевают стекла и видимость из-за этого сильно ухудшается?

Для весны характерны перепады температур и высокая влажность – именно те климатические особенности, которые приводят к запотеванию стекол.

Рассказываем, как с этим бороться.

Что делать, если в машине запотели стекла

Проблема запотевших стекол достает водителей в холодное время года и во время дождя, повышается разница температур в салоне и на улице, да еще и высокая влажность ухудшает ситуацию, провоцируя запотевание

1. Настоящим спасением может стать функция обогрева лобового стекла.

Но если ее нет, просто включите кондиционер на максимальную скорость обдува и направьте воздух на окна.

2. Если влажность на улице выше, чем в салоне, то окна не открывайте.

3. Не используйте режим рециркуляции, из-за которого даже в сухую погоду окна могут запотеть.

4. Протрите окна газетой, не влажной тканью, после которой останутся разводы, а потом вернутся и конденсат, а именно газетой.

5. И совсем уж креативный, но работающий способ: нанести на запотевшее стекло немного пены или геля для бритья, растереть тряпкой. Водители утверждают, что так стекла сохраняют прозрачность, даже если высокая влажность на улице сохраняется несколько часов подряд.

Напомним,