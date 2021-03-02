Почему в автомобиле запотевают стекла
Что делать, если в авто запотевают стекла и видимость из-за этого сильно ухудшается?
Для весны характерны перепады температур и высокая влажность – именно те климатические особенности, которые приводят к запотеванию стекол.
Рассказываем, как с этим бороться.
Что делать, если в машине запотели стекла
1. Настоящим спасением может стать функция обогрева лобового стекла.
Но если ее нет, просто включите кондиционер на максимальную скорость обдува и направьте воздух на окна.
2. Если влажность на улице выше, чем в салоне, то окна не открывайте.
3. Не используйте режим рециркуляции, из-за которого даже в сухую погоду окна могут запотеть.
5. И совсем уж креативный, но работающий способ: нанести на запотевшее стекло немного пены или геля для бритья, растереть тряпкой. Водители утверждают, что так стекла сохраняют прозрачность, даже если высокая влажность на улице сохраняется несколько часов подряд.
Напомним,