Китай впервые испытал полностью беспилотные автомобили (видео)

22 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Китай впервые испытал полностью беспилотные автомобили (видео)
Китай впервые испытал полностью беспилотные автомобили
Unsplash.com

В скором времени в Китае появятся беспилотные автомобили без удаленного оператора.

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Первый тест-драйв провели с гибридными минивэнами производства Chrysler Pacifica.

Все 25 автомобилей оборудованы камерами, радарами, точными 3D-картами, разработчиком которых выступила фирма AutoX.

Роботакси, как их уже прозвали в Сети, прошли несколько этапов тестирования, на каждом из которых внутри находились люди и даже пес.

Проверил разработчик запуск авто, под наблюдением инженеров ТС проехались по дороге общего пользования, продолжили движение без инженеров, но с удаленным оператором (для безопасности).

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Поскольку эксперты до сих пор расходятся во мнениях, являются ли такие автомобили безопаснее или опаснее обычных ТС, непонятно, когда они станут полноценными участниками дорожного движения.

Напомним,

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