Китай впервые испытал полностью беспилотные автомобили (видео)
В скором времени в Китае появятся беспилотные автомобили без удаленного оператора.
Все 25 автомобилей оборудованы камерами, радарами, точными 3D-картами, разработчиком которых выступила фирма AutoX.
Роботакси, как их уже прозвали в Сети, прошли несколько этапов тестирования, на каждом из которых внутри находились люди и даже пес.
Проверил разработчик запуск авто, под наблюдением инженеров ТС проехались по дороге общего пользования, продолжили движение без инженеров, но с удаленным оператором (для безопасности).
Напомним,