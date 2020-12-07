ТОП-4 совета, чтобы расходовать меньше топлива на зимних дорогах
Топливо расходуется быстрее, когда наступает зима. Неприятность можно свести на нет, воспользовавшись нашими советами.
Почему расходуется больше топлива зимой?шины, увы, не имеют такого наката, как летние.
Как снизить расход топлива машины
1. Прогревайте двигатель несколько минут
Этого достаточно! Пусть он прогревается, пока вы очищаете авто, например, от снега.
Главное, стартовать медленно, не пытаясь сразу же ставить скоростные рекорды.
Так вы снизите потребление топлива, хотя и не до летних показателей, но до минимально возможных.
2. Следите, чтобы давление воздуха в шинах было высоким.
За этим показателем нужно следить: чем ниже давление (а на морозе оно падает почти постоянно), тем выше сопротивление во время езды.
3. Используйте автомобильное одеяло
4. Скорректируйте манеру езды
Зимой старайтесь ездить более плавно, избегать нужно как пробуксовок, так и резких ускорений.
Напомним,