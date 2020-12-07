ТОП-4 совета, чтобы расходовать меньше топлива на зимних дорогах

Топливо расходуется быстрее, когда наступает зима. Неприятность можно свести на нет, воспользовавшись нашими советами.

Почему расходуется больше топлива зимой?

Как снизить расход топлива машины

Главная причина, конечно, заключается в более суровых климатических условиях. Перед стартом прогревать двигатель приходится дольше, в процессе езды энергия тратится на обогрев салона, да и зимние шины , увы, не имеют такого наката, как летние.

1. Прогревайте двигатель несколько минут

Этого достаточно! Пусть он прогревается, пока вы очищаете авто, например, от снега.

Главное, стартовать медленно, не пытаясь сразу же ставить скоростные рекорды.

Так вы снизите потребление топлива, хотя и не до летних показателей, но до минимально возможных.

2. Следите, чтобы давление воздуха в шинах было высоким.

За этим показателем нужно следить: чем ниже давление (а на морозе оно падает почти постоянно), тем выше сопротивление во время езды.

3. Используйте автомобильное одеяло

…Или любые подручные средства, чтобы автомобиль не остывал так быстро. Это поможет вам избежать повторного длительного прогрева, если пришлось сделать остановку.

4. Скорректируйте манеру езды

Зимой старайтесь ездить более плавно, избегать нужно как пробуксовок, так и резких ускорений.

Напомним,