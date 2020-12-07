ТОП-4 совета, чтобы расходовать меньше топлива на зимних дорогах

7 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-4 совета, чтобы расходовать меньше топлива на зимних дорогах
Как уменьшить расход топлива автомобиля зимой?
pixabay.com

Топливо расходуется быстрее, когда наступает зима. Неприятность можно свести на нет, воспользовавшись нашими советами.

Почему расходуется больше топлива зимой? 

Читайте такжеЛайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?
Главная причина, конечно, заключается в более суровых климатических условиях. Перед стартом прогревать двигатель приходится дольше, в процессе езды энергия тратится на обогрев салона, да и зимние шины, увы, не имеют такого наката, как летние.

Как снизить расход топлива машины

1. Прогревайте двигатель несколько минут

Этого достаточно! Пусть он прогревается, пока вы очищаете авто, например, от снега.

Главное, стартовать медленно, не пытаясь сразу же ставить скоростные рекорды.

Так вы снизите потребление топлива, хотя и не до летних показателей, но до минимально возможных.

2. Следите, чтобы давление воздуха в шинах было высоким.

За этим показателем нужно следить: чем ниже давление (а на морозе оно падает почти постоянно), тем выше сопротивление во время езды.

3. Используйте автомобильное одеяло

Читайте такжеУход за машиной зимой: три важных совета для автоледи
…Или любые подручные средства, чтобы автомобиль не остывал так быстро. Это поможет вам избежать повторного длительного прогрева, если пришлось сделать остановку.

4. Скорректируйте манеру езды

Зимой старайтесь ездить более плавно, избегать нужно как пробуксовок, так и резких ускорений.

Напомним,

Облако тегов

автомобиль бензин водитель зима топливо автомобиль зимой

Материалы по теме

Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?
АвтоЛеди

Лайфхак для водителя: как разморозить лобовое стекло автомобиля за пару минут?
Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?
Lifestyle

Носить или не носить: чем реально заболеть, если не надевать шапку зимой?
Уход за машиной зимой: три важных совета для автоледи
АвтоЛеди

Уход за машиной зимой: три важных совета для автоледиЭксклюзив
Холостячка: Ксения Мишина объяснила, почему не выгнала Андрея Рыбака после шокирующего признания
Новости

Холостячка: Ксения Мишина объяснила, почему не выгнала Андрея Рыбака после шокирующего признания

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK