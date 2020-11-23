Как восстановить кожаный салон авто: советы Джедаев - видео
23 ноября 2020 12:29
Как восстановить кожаный салон авто
пресс-служба канала 2+2
С годами салон автомобиля изнашивается, а кожаное покрытие теряет свой блеск и привлекательность.
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- Не забывайте раз в 3 недели проводить уборку в салоне, очищайте и полируйте кожу только профессиональными средствами.
- Перед полировкой уберите салон с помощью пылесоса, а затем щеткой зачистите швы между сиденьями.
- После предварительной уборки нанесите на кожу специализированный очиститель. Втирать средство важно мягкой щеткой. Очиститель нужно оставить на коже на несколько минут, и после этого протереть салон тряпкой из микрофибры.
- Полировать салон нужно кондиционером или воском для кожи. Для нанесения идеально подойдет обычная губка. Важно пройти средством сначала горизонтально, а затем вертикально, не пропустив ни одного шва.
- Полировочное средство НЕ должно содержать в своем составе растворителей.