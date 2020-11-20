Невероятная правда о звездах: ревизия авто Тони Матвиенко, похудение селебрити и депрессия звезд

20 ноября 2020 18:15 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: ревизия авто Тони Матвиенко, похудение селебрити и депрессия звезд
Невероятная правда о звездах: ревизия авто Тони Матвиенко, похудение селебрити и депрессия звезд
пресс-служба

В субботу, 21 октября, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд. Самые интересные подробности минувшей недели романтического реалити «Холостячка»: что произошло на проекте и чем запомнился предыдущий выпуск? Что зрители увидят в новом клипе Ирины Федишин? «Дизель Шоу» познакомит со своей командой!

Что Тоня Матвиенко всегда возит в машине? Команда проекта проведет тщательную ревизию! Какие слухи о себе развенчает Женя Кот, а какие – подтвердит? Депрессия у звезд: кто страдал от нее и чем это обернулось? А также, для кого из селебрити похудение превратилось в настоящую катастрофу? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

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