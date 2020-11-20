МастерШеф-10: кулинаров-аматоров ждет темная комната
21 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу МастерШеф-10.
Хороши шеф – выносливый шеф! Вас ждет классический и всегда актуальный конкурс «темная комната». Участники по очереди будут заходить в абсолютно темное помещение, где будут лежать, стоять и даже висеть множество различных продуктов. На протяжении трех минут вам нужно взять только 5 ингредиентов, и от того, что вы выберете вслепую будет зависеть ваше блюдо, ведь нужно будет использовать абсолютно все продукты! – объявят судьи.
Традиционно в конкурсе все зависит от кулинарных навыков, интуиции, силы воли и умению ориентироваться в любых ситуациях. Кто же из аматоров сможет совладать с собой в темной комнате, а кто соберет самый странный и несовместимый набор продуктов – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!
Напомним,