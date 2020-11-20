МастерШеф-10: кулинаров-аматоров ждет темная комната

20 ноября 2020 17:10 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кулинаров-аматоров ждет темная комната
МастерШеф-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
instagram.com/masterchefstb

21 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу МастерШеф-10.

Читайте такжеПес 6 сезон: стала известна дата премьеры детективного сериала на ICTV
До экватора 10 сезона «МастерШеф» на СТБ осталось совсем немного, и судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский подготовили для кулинаров-аматоров новое испытание на выносливость. Участников ждет темная комната!

Хороши шеф – выносливый шеф! Вас ждет классический и всегда актуальный конкурс «темная комната». Участники по очереди будут заходить в абсолютно темное помещение, где будут лежать, стоять и даже висеть множество различных продуктов. На протяжении трех минут вам нужно взять только 5 ингредиентов, и от того, что вы выберете вслепую будет зависеть ваше блюдо, ведь нужно будет использовать абсолютно все продукты! – объявят судьи.

Традиционно в конкурсе все зависит от кулинарных навыков, интуиции, силы воли и умению ориентироваться в любых ситуациях. Кто же из аматоров сможет совладать с собой в темной комнате, а кто соберет самый странный и несовместимый набор продуктов – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

Материалы по теме

Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
Телешоу

Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
Ксению Мишину избил экс-любимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения
Новости

Ксению Мишину избил экс-любимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения
Где логика?: Новый канал снимает юмористическое интеллектуальное шоу
Новости

Где логика?: Новый канал снимает юмористическое интеллектуальное шоу

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK