Пес 6 сезон: стала известна дата премьеры детективного сериала на ICTV
Вслед за «Козаками» телеканал покажет следующую премьеру - шестой сезон самого рейтингового украинского детективного сериала «Пес». Первые серии стартуют 30 ноября в 21:30.
Приятно, что в нашей вселенной героев ICTV есть любимчики всей страны. Нашего «Пса» посмотрел каждый третий украинец, поэтому мы рады работать над продолжением этой истории для нашего зрителя. А в прошлом году охват вообще был рекордным для украинского сериала. Лента собрала у экранов 27,2 миллионов зрителей, - говорит управляющий директор канала Анастасия Штейнхауз.
По завершению весеннего карантина мы начали работу и сразу приступили к съемкам со свадьбы. Как мне кажется, масштабный праздник в сценарии появился благодаря зрителям. Они всегда беспокоились, что Вахтанг одинок. Вот как сюрприз для всех поклонников сценаристы посвятили целую серию женитьбе Леонова, - говорит Ольга Олексий.
В шестом сезоне к своим ролям вернулись все ведущие актеры: Никита Панфилов (Макс), Ольга Олексий (Лена), Михаил Жонин (Гнездилов), Андрей Саминин (Леонидов), Денис Роднянский (Вахтанг) и, конечно, немецкая овчарка по кличке Мухтар.
Не пропустите новые серии культового сериала 30 ноября в 21:30 ICTV.