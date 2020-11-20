Пес 6 сезон: стала известна дата премьеры детективного сериала на ICTV

Вслед за «Козаками» телеканал покажет следующую премьеру - шестой сезон самого рейтингового украинского детективного сериала «Пес». Первые серии стартуют 30 ноября в 21:30.

Пес – детективный телесериал о расследовании преступлений полицейским Максом и его овчаркой по кличке Пес. Первый сезон вышел в 2015 году и сразу завоевал народную любовь. Каждая серия в YouTube собирает многомиллионные просмотры, а эфирные показатели на телеканале ICTV демонстрируют высокие рейтинги.

Приятно, что в нашей вселенной героев ICTV есть любимчики всей страны. Нашего «Пса» посмотрел каждый третий украинец, поэтому мы рады работать над продолжением этой истории для нашего зрителя. А в прошлом году охват вообще был рекордным для украинского сериала. Лента собрала у экранов 27,2 миллионов зрителей, - говорит управляющий директор канала Анастасия Штейнхауз.

В этот раз сценаристам пришлось попотеть, чтобы придумать более сложные дела и аферы. И им это удалось, в 6 сезоне Макс и Пес столкнуться с расследованием целых преступных схем. И в очередной раз докажут, на что же способны напарники. Наберут обороты любовные перипетии между Леной, Максом и Леонидовым. Также сценаристы расширили сюжетную линию еще одного полицейского – Вахтанга. Он станет виновником торжества – свадьба этого персонажа будет самой масштабной сценой сезона. Для этого устроили настоящую церемонию с участием всего актерского состава сериала.

По завершению весеннего карантина мы начали работу и сразу приступили к съемкам со свадьбы. Как мне кажется, масштабный праздник в сценарии появился благодаря зрителям. Они всегда беспокоились, что Вахтанг одинок. Вот как сюрприз для всех поклонников сценаристы посвятили целую серию женитьбе Леонова, - говорит Ольга Олексий.

В шестом сезоне к своим ролям вернулись все ведущие актеры: Никита Панфилов (Макс), Ольга Олексий (Лена), Михаил Жонин (Гнездилов), Андрей Саминин (Леонидов), Денис Роднянский (Вахтанг) и, конечно, немецкая овчарка по кличке Мухтар.

Не пропустите новые серии культового сериала 30 ноября в 21:30 ICTV.