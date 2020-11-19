Разменная монета: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
В субботу, 21 ноября, в 17:00 на телеканале Украина состоится премьера четырехсерийного фильма "Разменная монета" производства компании Про-ТВ Продакшн по заказу канала Украина.
По словам исполнительницы роли медсестры Валентины, актрисы Веры Шпак, ее героиня – настоящий боец, которая до последнего сражается за малыша.
Валентина не боится бороться за то, что ей дорого. Ей небезразличны люди, которым она может помочь. Она, не сомневаясь, вступает в бой за то, во что верит! Плюс, у моей героини очень непростой путь в итоге получается… Такие роли по-актерски всегда интересно играть. Зрители увидят Валентину абсолютно разной в начале и в конце истории, – говорит Вера Шпак.
Непростыми стали для артистки сцены, которые снимали в тюрьме, ведь в таких местах атмосфера не из приятных.
Тюрьма, в которой мы снимали, уже не функционирует, но все равно там жутковато. Актерам правда много к чему не привыкать, но тюрьма и кладбище – это объекты, к которым привыкнуть невозможно. В таких местах всегда тяжело морально, – отмечает актриса.
Режиссер-постановщик – Дмитрий Матов. Оператор-постановщик – Сергей Бойко. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.
Смотрите премьеру четырехсерийного фильма «Разменная монета» в субботу, 21 ноября, в 17:00 на канале «Украина».