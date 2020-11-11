Спасти маму: Студия Квартал 95 снимает комедийную мелодраму для канала Украина

11 ноября 2020 19:10 Юлия Крутиева
Спасти маму: Студия Квартал 95 снимает комедийную мелодраму для канала Украина
Спасти маму: Студия Квартал 95 снимает комедийную мелодраму для канала Украина
пресс-служба

Студия "Квартал 95" приступила к съемкам комедийной мелодрамы "Спасти маму", премьера которой состоится на телеканале Украина. Съемки пройдут в Киеве.

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По сюжету мелодрамы бывшие воспитанники детдома спустя 20 лет после окончания приходят на встречу выпускников. Они рады друг друга видеть, удивляются, как кто изменился. Но на встречу не приехала их любимая воспитательница, которую все называли Мамой (Ксения Архангельская). Четверо воспитанников: Светлана (Тамара Антропова), ее бывший супруг Константин (Александр Печерица), Дмитрий (Вячеслав Довженко) и Шурик (Виталий Салий) решают прямо сейчас поехать к Маме домой, поскольку она обещала быть на встрече. Оказывается, в доме, где она жила, почти все квартиры проданы подозрительной фирме, а сама воспитательница пропала. Герои начинаются расследовать дело, чтобы узнать, кто стоит за исчезновением Мамы.

Трогательная и добрая история про воспитательницу и уже взрослых состоявшихся людей, которые выросли в детском доме. Зрителей ждет богатая на события история, наполненная приключениями, неожиданными поворотами и каскадерскими трюками. Также будут невероятные флешбеки в прошлую жизнь, которые покажут, как Мама их воспитывала, оберегала и любила, – комментирует режиссер-постановщик проекта Андрей Силкин.

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В главных ролях: Тамара Антропова, Александр Печерица, Виталий Салий, Вячеслав Довженко, Ксения Архангельская, Игорь Портянко и другие.

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин. Оператор-постановщик: Алексей Ламах. Креативный продюсер: Александр Щур. Сценаристы: Сергей Шинкарук, Александр Староминский, Алексей Павленко. Продюсеры: Борис Шефир, Александр Божков, Наталья Стрибук, Виктория Корогод.

Напомним,

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