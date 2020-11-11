Соломия Витвицкая занялась боевым видом спорта: вышла на ринг

Телезвезда Соломия Витвицкая удивила своих поклонников необычным для девушек видом спорта – бокс.

В своем Instagram ведущая ТСН на канале 1+1 и инфлюенсер Соломия Витвицкая поделилась веселыми снимками в боксерских перчатках из фитнес-клуба. Телезвезда рассказала, что уже давно планировала вернуться к спорту и попробовать себя в боевых искусствах.

Телеведущая занимается по спортивной программе, которая предусматривает изучение боевого искусства – бокс, а также включает в себя функциональные тренировки для развития выносливости и коррекции фигуры. За три недели упорных тренировок, вместе с одиночными прямыми и боковыми ударами, Соломия уже изучила серии ударов и техники уклонов.

Много слышала о том, что бокс – это очень классно! Подруга давно меня звала и мотивировала. Но каждый раз останавливали разные обстоятельства: то весенний карантин, то не могла найти хороший спортзал. Выбрала бокс из-за того, что он повышает уверенность в себе и в своих силах. И, конечно, развивает навыки самообороны! Кроме того, бокс – это динамичный спорт и своеобразное соревнование. А тренировки делают нас более дисциплинированными и собранными. В народе до сих пор существует стереотип, что бокс – не женский спорт. Но я считаю, что на данный момент нет деления на мужские и женские виды спорта… Это все стереотипы , – рассказала Соломия.

Витвицкая признается, что все началось с ее комментариев под спортивными роликами в Instagram экс-колеги Алексея Душки. Телезвезде написал его тренер и предложил попробовать занятия по боксу.

Уже на третьей тренировке Соломия показала хорошие спортивные результаты, – сказал тренер ведущей. – Соля очень энергичная и быстро учится. Приятно наблюдать за успехами своих учеников.

Соломия признается, тренировки не были бы такими эффективными, если бы не хорошее чувство юмора ее персонального тренера.

Макс говорит, что бокс – это своеобразный танец! Уже не могу дождаться очередной тренировки! Еще и наставник с крутым чувством юмора – половину занятия качаю пресс смехом. И атмосфера тоже мотивирующая! – написала в своем Instagram звезда.

К слову, Соломия Витвицкая вместо со своим мужем айтишником Владом Кочатковым обожают активно проводить свое свободное время и, в частности, выбирают экстремальные виды отдыха.

Напомним,