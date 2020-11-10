Берт Беласко умер: звезде сериала "Доктор Хаус" было 38 лет

К вечеру 10 ноября в зарубежных СМИ появилась печальная информация – умер актер Берт Беласко.

Американский актер Берт Беласко, снявшийся во многих сериалах, среди которых "Давай останемся вместе", "Доктор Хаус", "Американская принцесса", "Правосудие", найден мертвым в одном из отелей Ричмонда, штат Вирджиния.

Берта обнаружили 8 ноября работники отеля, на кровати рядом с телом были пятна крови. По словам отца Беласко, его сын скончался из-за аневризмы, пишет TMZ. Однако официальная причина смерти пока не известна.

Актеру было всего лишь 38 лет. Берт готовился к новой роли в фильме, поэтому по работе приехал в Ричмонд. Однако из-за объявленного карантина, вынужден был оставаться в номере отеля и там готовиться к новой картине.

Напомним,