Берт Беласко умер: звезде сериала "Доктор Хаус" было 38 лет

10 ноября 2020 23:10 Юлия Крутиева
Берт Беласко умер: звезде сериала

К вечеру 10 ноября в зарубежных СМИ появилась печальная информация – умер актер Берт Беласко.

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Американский актер Берт Беласко, снявшийся во многих сериалах, среди которых "Давай останемся вместе", "Доктор Хаус", "Американская принцесса", "Правосудие", найден мертвым в одном из отелей Ричмонда, штат Вирджиния.

Берта обнаружили 8 ноября работники отеля, на кровати рядом с телом были пятна крови. По словам отца Беласко, его сын скончался из-за аневризмы, пишет TMZ. Однако официальная причина смерти пока не известна.

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Актеру было всего лишь 38 лет. Берт готовился к новой роли в фильме, поэтому по работе приехал в Ричмонд. Однако из-за объявленного карантина, вынужден был оставаться в номере отеля и там готовиться к новой картине.

Напомним, 

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