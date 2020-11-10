Потап сыграл роль бизнесмена в новом сериале "Родня" на 1+1

Уже скоро на 1+1 состоится премьера нового сериала «Родня» со звездой драмеди «Худшая подруга» Клавдией Дрозд в одной из главных ролей.

Зрители окунутся в жизнь жителей маленького украинского городка, которая изменилась после возвращения столичного бизнесмена Артема в родные края. Роли в сериале играют уже любимые актеры аудитории «1+1» и популярные звезды. В частности, известно, что в проекте снялся украинский продюсер, артист и шоумен ПТП (Потап).

Мой герой – бизнесмен, которого очень драйвит возможность захватить львиную долю бизнеса, – говорит ПТП. – Он постоянно занимается саморазвитием и навязывает это все своим сотрудникам. Скорее всего, это собирательный образ всех деятелей, которых в интернете множество. Я сам такой, к тому же знаю много подобных бизнесменов, коучей, мотивированных людей, которые готовы делать все, когда их что-то драйвит. Поэтому мне было легко вжиться в эту роль. Но мой персонаж - антигерой, который борется за материальное. А я в своей жизни стараюсь делать все ради добра и радости.

Также, по словам ПТП, на площадке сериала собралась потрясающая команда актеров, операторов, режиссеров и других членов творческой группы:

Все работали на очень высоком уровне, в теплой атмосфере, поэтому я уверен, что сериал выйдет суперкрутой. Мне постоянно напоминали, чего именно ждут и подсказывали, как построить своего персонажа – благодаря этим четким установкам было очень легко работать и погружаться в эту многогранную роль.

Сюжет сериала: Артема Короленко, успешного и беспринципного менеджера крупной компании, вопреки его воле отправляют в командировку в маленький городок Родня. Новое задание шефа для него не сложнее предыдущих, но в этот раз Артему придется встретиться с теми, с кем вырос, и пойти против тех, кто его по-настоящему любит. Потому что Родня – это его малая родина. Растопят семейные ценности окаменелое сердце Артема или он все же предаст своих, чтобы удержаться на карьерной лестнице – уже скоро в новом сериале «Родня» на «1+1».

Роли в комедии «Родня» также исполняют звезда драмеди «Худшая подруга» Клавдия Дрозд, актриса «Великих Вуйок» Инна Приходько, актер фильмов «Черкассы», «Круты 1918» и сериала «Доктор Вера» Евгений Ламах, Елена Узлюк, Гавриил Федотов, Валерий Астахов, Алексей Череватенко, Леся Самаева, Алексей Смолка, Елена Оларь, Екатерина Кистень и другие.

Над производством продукта по заказу «1+1» работает компания «SPACE Production».

Продюсерами сериала от канала «1+1» выступают Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарина Жукова. Генеральные продюсеры от «SPACE Production» - Дарья Легони-Фиалко и Екатерина Ласкари. Режиссер-постановщик - Сергей Щербин, оператор-постановщик - Антон Вербин.

Следите за новостями «1+1» и не пропустите премьеру нового комедийного сериала «Родня».

Напомним,