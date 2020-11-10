Оля Цибульская впервые рассказала об измене отцу своего сына

10 ноября 2020 14:35 Юлия Крутиева
Оля Цибульская впервые рассказала об измене отцу своего сына
Певица Оля Цибульская

Певица Оля Цибульская эксклюзивно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, с кем в прошлом изменила отцу своего сына.

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Певица Оля Цибульская на прямой вопрос, была ли всегда верна любимому мужчине, честно ответила: «Нет».

Это был непростой период в нашей жизни. Но он был. Появился Саша. Это была какая-то магия, – призналась звезда.

Когда Оля Цибульская начала сольную карьеру в Украине, то стала набирать балет. Среди тех, кто пришел на кастинг, был тот самый Саша.

Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный, – описала певица танцора и добавила: – воспитанный и интеллигентный.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
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Но Саша оказался слишком высоким, поэтому его не взяли в балет. А через год Оля снова встретилась с ним, когда в ее коллективе заболел один из танцоров. И ему на замену в Харьков приехал этот молодой человек.

И я немного растерялась...Мы выступили и на следующий день возвращались. У нас был целый вечер для прогулки по городу. Мы общались, пили капучино, смотрели фильм «Завтрак у Тиффани». И в принципе, позавтракали мы тоже вместе, – рассказала певица.

На тот момент Ольга Цибульская встречалась с будущим мужем. Но из-за Саши стала отдаляться от него: не всегда брала телефон, когда он звонил, была занята.

Мы не так часто стали созваниваться, и он понял, что-то пошло не так. Он написал мне письмо от руки и в нем были два билета, – поделилась певица. – Из «Борисполя» в Париж.

Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
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Тогда певица сказала Саше, что уезжает во Францию на гастроли. И они решили, что на этом все – продолжения не будет.

Мы перестали общаться, перестали видеться. Я полетела в Париж и оттуда вернулась беременной. Наш Нестор немножко даже картавит, потому что он приехал из Франции, – рассказала певица.

Певица Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya
А через время Ольга снова встретилась с Сашей. Правда, теперь у них были только творческие отношения. Он снялся в ее клипе «Дівчинка».

Напомним, 

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