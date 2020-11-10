Оля Цибульская впервые рассказала об измене отцу своего сына
Певица Оля Цибульская эксклюзивно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, с кем в прошлом изменила отцу своего сына.
Это был непростой период в нашей жизни. Но он был. Появился Саша. Это была какая-то магия, – призналась звезда.
Когда Оля Цибульская начала сольную карьеру в Украине, то стала набирать балет. Среди тех, кто пришел на кастинг, был тот самый Саша.
Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный, – описала певица танцора и добавила: – воспитанный и интеллигентный.
И я немного растерялась...Мы выступили и на следующий день возвращались. У нас был целый вечер для прогулки по городу. Мы общались, пили капучино, смотрели фильм «Завтрак у Тиффани». И в принципе, позавтракали мы тоже вместе, – рассказала певица.
На тот момент Ольга Цибульская встречалась с будущим мужем. Но из-за Саши стала отдаляться от него: не всегда брала телефон, когда он звонил, была занята.
Мы не так часто стали созваниваться, и он понял, что-то пошло не так. Он написал мне письмо от руки и в нем были два билета, – поделилась певица. – Из «Борисполя» в Париж.
Мы перестали общаться, перестали видеться. Я полетела в Париж и оттуда вернулась беременной. Наш Нестор немножко даже картавит, потому что он приехал из Франции, – рассказала певица.
Напомним,