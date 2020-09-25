Оля Цибульская шокировала сменой имиджа: похожа на парня-подростка

Самая поющая ведущая Оля Цибульская решилась на кардинальные перемены.

Долго думала, но все же решилась. Украинская исполнительница Оля Цибульская сменила имидж. Такое решение звезды шокировал ее армию поклонников.

На своей странице в Инстаграм Оля Цибульская опубликовала серию снимков результата своего преображения. И фанаты расстроились.

Ведь накануне своего визита к парикмахеру звезда провела опрос среди своих подписчиков. И на вопрос певицы, стоит ли ей коротко стричься, большинство ответило, что Оле стоит остаться со своей нынешней прической.

Оля Цибульская сделала короткую стрижку / instagram.com/cybulskaya

Но Цибульская если что-то решила, дойдет к своей цели. Это она продемонстрировала и в этот раз.

Вчера вы проголосовали против короткой стрижки, – написала в Сети Оля Цибульская. – А я сделала. Когда так сильно хочется - страшно себе отказывать. Кайфую от результата.

В комментариях поклонники выражали свое мнение: "Оля, ты стала похожа на парня подростка", "Ну такое..", "Мені взагалі не подобається!", "З каре було краще", "Коротка зачіска - цe нe вашe!"

Но стоит отметить, что многим фолловерам новый образ звезды пришелся по вкусу. Они отметили, что нужно иногда экспериментировать со своим имиджем, тем более волосы быстро отрастут. И главное, что результатом довольна сама Оля.

Оля Цибульская сменила прическу / instagram.com/cybulskaya

Напомним,