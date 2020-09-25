Оля Цибульская шокировала сменой имиджа: похожа на парня-подростка
Самая поющая ведущая Оля Цибульская решилась на кардинальные перемены.
На своей странице в Инстаграм Оля Цибульская опубликовала серию снимков результата своего преображения. И фанаты расстроились.
Ведь накануне своего визита к парикмахеру звезда провела опрос среди своих подписчиков. И на вопрос певицы, стоит ли ей коротко стричься, большинство ответило, что Оле стоит остаться со своей нынешней прической.
Но Цибульская если что-то решила, дойдет к своей цели. Это она продемонстрировала и в этот раз.
Вчера вы проголосовали против короткой стрижки, – написала в Сети Оля Цибульская. – А я сделала. Когда так сильно хочется - страшно себе отказывать. Кайфую от результата.
Но стоит отметить, что многим фолловерам новый образ звезды пришелся по вкусу. Они отметили, что нужно иногда экспериментировать со своим имиджем, тем более волосы быстро отрастут. И главное, что результатом довольна сама Оля.
Напомним,