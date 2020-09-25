Оля Цибульская шокировала сменой имиджа: похожа на парня-подростка

25 сентября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Оля Цибульская шокировала сменой имиджа: похожа на парня-подростка
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Самая поющая ведущая Оля Цибульская решилась на кардинальные перемены.

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Долго думала, но все же решилась. Украинская исполнительница Оля Цибульская сменила имидж. Такое решение звезды шокировал ее армию поклонников.

На своей странице в Инстаграм Оля Цибульская опубликовала серию снимков результата своего преображения. И фанаты расстроились.

Ведь накануне своего визита к парикмахеру звезда провела опрос среди своих подписчиков. И на вопрос певицы, стоит ли ей коротко стричься, большинство ответило, что Оле стоит остаться со своей нынешней прической.

Оля Цибульская сделала короткую стрижку / instagram.com/cybulskaya

Но Цибульская если что-то решила, дойдет к своей цели. Это она продемонстрировала и в этот раз.

Вчера вы проголосовали против короткой стрижки, – написала в Сети Оля Цибульская. – А я сделала. Когда так сильно хочется - страшно себе отказывать. Кайфую от результата.

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В комментариях поклонники выражали свое мнение: "Оля, ты стала похожа на парня подростка", "Ну такое..", "Мені взагалі не подобається!", "З каре було краще", "Коротка зачіска - цe нe вашe!"

Но стоит отметить, что многим фолловерам новый образ звезды пришелся по вкусу. Они отметили, что нужно иногда экспериментировать со своим имиджем, тем более волосы быстро отрастут. И главное, что результатом довольна сама Оля.

Оля Цибульская сменила прическу / instagram.com/cybulskaya

Напомним,

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