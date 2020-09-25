Настя Каменских призналась, что ее новый альбом раскритиковали в Америке

25 сентября 2020 11:40 Юлия Крутиева
Настя Каменских призналась, что ее новый альбом раскритиковали в Америке
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

В начале осени Настя Каменских сделала сюрприз своим поклонникам.

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Певица NK порадовала выходом нового клипа "A huevo", который за несколько дней собрал более 3 млн просмотров, а также выпустила испаноязычный альбом "Electica". Однако не все пошло гладко.

Певица в интервью "Зірковому шляху" призналась, что провокационное название песни вызвало неоднозначную реакцию у украинцев. Хотя никакого злого умысла не было. Слово “A huevo” было взято из мексиканского сленга, и в испанском не читается буква "h". Значение слова - “круто” чи “класно”.

Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

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Над своим испаноязычным альбомом Настя Каменских работала около полутора лет. И перед тем, как представить его публике, звезда провела эксперимент и отправила его на прослушивание жителям Латинской Америки.

Супруга Потапа была шокирована, когда в ответ услышала критику.

Пришлось очень многое переделывать. А все из-за чего? Например, в Латинской Америке слово "пинья" переводится как "ананас", и только на Кубе это будет то, что я не могу вам сейчас сказать, очень плохое слово. И таких слов было много.

Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Настя призналась, что к таким правкам относится очень плохо. 

Это порыв эмоций. Как художник нарисовал свою картину. И тут художнику говорят, прости, но этот мазок похож на мат, давай его сотрем с картины. Я плохо отношусь к такому, но переделала все. Потому что мне хочется, чтобы мою музыку везде понимали, и ни в коем случае я бы не хотела обить какую-нибудь страну.

Напомним,

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