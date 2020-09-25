Настя Каменских призналась, что ее новый альбом раскритиковали в Америке
В начале осени Настя Каменских сделала сюрприз своим поклонникам.
Певица в интервью "Зірковому шляху" призналась, что провокационное название песни вызвало неоднозначную реакцию у украинцев. Хотя никакого злого умысла не было. Слово “A huevo” было взято из мексиканского сленга, и в испанском не читается буква "h". Значение слова - “круто” чи “класно”.
Супруга Потапа была шокирована, когда в ответ услышала критику.
Пришлось очень многое переделывать. А все из-за чего? Например, в Латинской Америке слово "пинья" переводится как "ананас", и только на Кубе это будет то, что я не могу вам сейчас сказать, очень плохое слово. И таких слов было много.
Настя призналась, что к таким правкам относится очень плохо.
Это порыв эмоций. Как художник нарисовал свою картину. И тут художнику говорят, прости, но этот мазок похож на мат, давай его сотрем с картины. Я плохо отношусь к такому, но переделала все. Потому что мне хочется, чтобы мою музыку везде понимали, и ни в коем случае я бы не хотела обить какую-нибудь страну.
Напомним,