Арам Арзуманян впервые рассказал о личной трагедии
24 сентября 2020 16:10
Арам Арзуманян с семьей
instagram.com/aram_dad
Актер Арам Арзуманян рассказал, что его супруге пришлось трижды делать аборт.
родителями, то столкнулись с проблемой.
Причину ни один врач не мог объяснить, куда бы я ни ездил,– сказал герой программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Жена забеременела почти сразу после свадьбы, но была вынуждена сделать аборт. Это произошло в 2013, затем в 2014 и в 2015 годах.
У нас три недоношенных беременности на ранних сроках. Мы везде были, – поделился Арам Арзуманян. – Какие только анализы я не сдавал. И парадоксально, потому что анализы сдаешь – все идеально у всех. Это такой период жизни, который хочется забыть. Это было очень сложно. Мы верили в то, что заслуживаем детей, потому что очень их хотели.
Арам Арзуманян с женой / instagram.com/aram_dad
Читайте такжеКамалия сообщила, что мужу и ее управляющему стало хуже: Со вчерашнего дня в реанимации, в тяжелом состоянииПо словам артиста, жене было сложно принять то, что она теряет малышей.
Она страдала как мать. «Я не смогу никогда родить, зачем я тебе нужна? – говорила она мне. – Брось меня». Даже такое было», – признался герой программы «Зірковий шлях», - Я искал решение. Оказалось, что на самом деле все было просто. Склонность к венозному расширению. Тромбофлебит. И через это нужно было пройти. Разжижать кровь и все.
Арам Арзуманян с семьей / instagram.com/aram_dad
Я сказал: «Больше никаких беременностей. Все», – поделился актер. – Я всегда мечтал, чтобы у меня было трое детей, но не хочу больше так рисковать.
Напомним,