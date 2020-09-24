Арам Арзуманян впервые рассказал о личной трагедии

24 сентября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Арам Арзуманян впервые рассказал о личной трагедии
Арам Арзуманян с семьей
instagram.com/aram_dad

Актер Арам Арзуманян рассказал, что его супруге пришлось трижды делать аборт.

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Актер Арам Арзуманян всегда хотел иметь много детей. Несколько лет назад он встретил свою любимую, они сыграли свадьбу, но когда решили стать родителями, то столкнулись с проблемой.

Причину ни один врач не мог объяснить, куда бы я ни ездил,
– сказал герой программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Жена забеременела почти сразу после свадьбы, но была вынуждена сделать аборт. Это произошло в 2013, затем в 2014 и в 2015 годах.

У нас три недоношенных беременности на ранних сроках. Мы везде были, – поделился Арам Арзуманян. – Какие только анализы я не сдавал. И парадоксально, потому что анализы сдаешь – все идеально у всех. Это такой период жизни, который хочется забыть. Это было очень сложно. Мы верили в то, что заслуживаем детей, потому что очень их хотели.

Арам Арзуманян с женой / instagram.com/aram_dad
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По словам артиста, жене было сложно принять то, что она теряет малышей.

Она страдала как мать. «Я не смогу никогда родить, зачем я тебе нужна? – говорила она мне. – Брось меня». Даже такое было», – признался герой программы «Зірковий шлях», - Я искал решение. Оказалось, что на самом деле все было просто. Склонность к венозному расширению. Тромбофлебит. И через это нужно было пройти. Разжижать кровь и все.

Арам Арзуманян с семьей / instagram.com/aram_dad
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19 сентября жена родила Араму дочь Анаит. А через несколько лет на свет появился сын Тигран. Однако роды были такими тяжелыми, что врачам пришлось спасать жену.

Я сказал: «Больше никаких беременностей. Все», – поделился актер. – Я всегда мечтал, чтобы у меня было трое детей, но не хочу больше так рисковать.

Напомним, 

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