Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями
Бэби-бум среди звезд продолжается. Джиджи Хадид родила первенца.
На своей странице в Инстаграм счастливая новоиспеченная мама лично поделилась с поклонниками такой замечательной новостью. Также звезда поделилась первым фото с малышкой.
Наша девочка появилась на свет в эти выходные и уже изменила наш мир. Это любовь,– написала под снимком Джиджи Хадид.
Наша малышка с нами, красивая и здоровая. Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному существу, выше моего понимания. Я благодарен за то, что знаю ее, что называю своей, и благодарен за жизнь, которую мы проведем вместе.
Отметим, Джиджи Хадид встречается с бывшим участником группы «One Direction» Зейном Маликом с декабря 2019 года. А ранее, еще с 2015 года - пара не раз сходилась и расставалась.
Напомним,