Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями

24 сентября 2020 11:15 Юлия Крутиева
Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями
Зейн Малик и Джиджи Хадид
Fotobank / GettyImages

Бэби-бум среди звезд продолжается. Джиджи Хадид родила первенца.

Читайте такжеСветлана Тарабарова во второй раз стала мамой
Долгожданное событие случилось в семье 25-летней Джиджи Хадид и ее 27-летнего бойфренда Зейна Малика – пара впервые стала родителями. На минувших выходных американская супермодель родила девочку.

На своей странице в Инстаграм счастливая новоиспеченная мама лично поделилась с поклонниками такой замечательной новостью. Также звезда поделилась первым фото с малышкой.

Наша девочка появилась на свет в эти выходные и уже изменила наш мир. Это любовь,
– написала под снимком Джиджи Хадид.

Читайте такжеДаша Астафьева рассказала всю правду об отношениях с мужчинами
В своем микроблоге счастливый папа Зейн Малик также поделился снимком со своей доченькой. В подписи к публикации парень признался в невероятной любви к своей новорожденной малышке:

Наша малышка с нами, красивая и здоровая. Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному существу, выше моего понимания. Я благодарен за то, что знаю ее, что называю своей, и благодарен за жизнь, которую мы проведем вместе.

Отметим, Джиджи Хадид встречается с бывшим участником группы «One Direction» Зейном Маликом с декабря 2019 года. А ранее, еще с 2015 года - пара не раз сходилась и расставалась.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Зейн Малик Джиджи Хадид новости роды звезд

Материалы по теме

Нервный срыв, свадьба, беременность: чем закончился проект "Кохання на виживання" для Насти и Ильи
Новости

Нервный срыв, свадьба, беременность: чем закончился проект "Кохання на виживання" для Насти и Ильи
Ведущую Нового канала выгнали из массажного салона: Я не представляла, что это, но согласилась
Новости

Ведущую Нового канала выгнали из массажного салона: Я не представляла, что это, но согласиласьЭксклюзив
Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Новости

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2020)

Популярное на сайте

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK