Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями

Бэби-бум среди звезд продолжается. Джиджи Хадид родила первенца.

Долгожданное событие случилось в семье 25-летней Джиджи Хадид и ее 27-летнего бойфренда Зейна Малика – пара впервые стала родителями. На минувших выходных американская супермодель родила девочку.

На своей странице в Инстаграм счастливая новоиспеченная мама лично поделилась с поклонниками такой замечательной новостью. Также звезда поделилась первым фото с малышкой.

Наша девочка появилась на свет в эти выходные и уже изменила наш мир. Это любовь,

– написала под снимком Джиджи Хадид.

В своем микроблоге счастливый папа Зейн Малик также поделился снимком со своей доченькой. В подписи к публикации парень признался в невероятной любви к своей новорожденной малышке:

Наша малышка с нами, красивая и здоровая. Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному существу, выше моего понимания. Я благодарен за то, что знаю ее, что называю своей, и благодарен за жизнь, которую мы проведем вместе.

Отметим, Джиджи Хадид встречается с бывшим участником группы «One Direction» Зейном Маликом с декабря 2019 года. А ранее, еще с 2015 года - пара не раз сходилась и расставалась.

Напомним,