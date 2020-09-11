Джиджи Хадид засветила обнаженный бюст в пикантной фотосессии

Модель Джиджи Хадид не перестает удивлять публику.

Изначально Джиджи Хадид раскритиковали за интерьер квартиры за 6 миллионов долларов, а в этот раз публика активно обсуждает провокационную фотосессию американской модели.

Перед объективом фотографа Джиджи предстала в весьма откровенном образе. В кадре модель позирует в свитшоте и шортах, эротично обнажив свой живот.

Модель Джиджи Хадид / instagram.com/gigihadid

Также резонанс в Сети произвела фотография, на которой она позирует в джинсах без верхней одежды. Обнаженную грудь 25-летняя модель прикрыла ногой.

Фолловеры Джиджи осталась в восторге от неожиданной фотосессии модели. В комментариях они засыпали ее комплиментами: «Богиня!», «Ты невероятная на этих фото!», «Настоящий ангел!».

Модель Джиджи Хадид / instagram.com/gigihadid

Напомним,