Джиджи Хадид засветила обнаженный бюст в пикантной фотосессии
11 сентября 2020 15:30
Модель Джиджи Хадид
instagram.com/gigihadid
Модель Джиджи Хадид не перестает удивлять публику.
Джиджи Хадид раскритиковали за интерьер квартиры за 6 миллионов долларов, а в этот раз публика активно обсуждает провокационную фотосессию американской модели.Также резонанс в Сети произвела фотография, на которой она позирует в джинсах без верхней одежды. Обнаженную грудь 25-летняя модель прикрыла ногой.Напомним,
Перед объективом фотографа Джиджи предстала в весьма откровенном образе. В кадре модель позирует в свитшоте и шортах, эротично обнажив свой живот.
Модель Джиджи Хадид / instagram.com/gigihadid
Модель Джиджи Хадид / instagram.com/gigihadid