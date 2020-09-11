Джиджи Хадид засветила обнаженный бюст в пикантной фотосессии

11 сентября 2020 15:30 Юлия Крутиева
Джиджи Хадид засветила обнаженный бюст в пикантной фотосессии
Модель Джиджи Хадид
instagram.com/gigihadid

Модель Джиджи Хадид не перестает удивлять публику.

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Изначально Джиджи Хадид раскритиковали за интерьер квартиры за 6 миллионов долларов, а в этот раз публика активно обсуждает провокационную фотосессию американской модели.

Перед объективом фотографа Джиджи предстала в весьма откровенном образе. В кадре модель позирует в свитшоте и шортах, эротично обнажив свой живот.

Модель Джиджи Хадид / instagram.com/gigihadid
Также резонанс в Сети произвела фотография, на которой она позирует в джинсах без верхней одежды. Обнаженную грудь 25-летняя модель прикрыла ногой.

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Фолловеры Джиджи  осталась в восторге от неожиданной фотосессии модели. В комментариях они засыпали ее комплиментами: «Богиня!», «Ты невероятная на этих фото!», «Настоящий ангел!».

Модель Джиджи Хадид / instagram.com/gigihadid
Напомним, 

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