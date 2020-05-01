Вот это новость: Джиджи Хадид подтвердила свою беременность!

1 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
Вот это новость: Джиджи Хадид подтвердила свою беременность!
Вот это новость: Джиджи Хадид подтвердила свою беременность!
Pinterest

Американская топ-модель впервые обмолвилась о слухах про свою беременность и наконец-то подтвердила, что находится в положении.

Читайте такжеПенелопе Крус – 46: актриса ждала свое счастье 15 лет
На днях Джиджи Хадид сделала громкое заявление о своей первой беременности . После череды слухов относительно интересного положения модели,  девушка сама сделала заявление о факте беременности. Впервые она прокомментировала это в выпуске The Tonight Show. 

Знаменитость не скрывала, что хотела самостоятельно раскрыть свое положение, однако очень благодарна за многочисленные поздравления и пожелания крепкого здоровья и сил. 

"Конечно, мы хотели это огласить сами, но весьма взволнованы в приятном смысле этого слова столь высоким уровнем интереса, поддержки и радость за нашу семью. Хорошо, что в это время можно быть вместе с семьей изо дня в день и правда ощущать беременность в полной мере" - сообщает Джиджи Хадид.

Читайте такжеУме Турман - 50: счастливая мама троих детей, успешная актриса и муза Тарантино
Хоть у СМИ уже есть догадки относительно будущего пола ребенка, модель пока не собирается раскрывать какие-либо подробности беременности и срок. Во время онлайн-трансляции звезда предстала перед аудиторией фанатов в объемной куртке и черном костюме, который тщательно скрывал ее силуэт. 

Напомним, что популярная модель ждет первенца от своего бойфренда и экс-участника группы One Direction Зейна Малика. Отношения пары зародились в 2015 году. С тех пор паре присволили звание одной из наиболее красивых пар Голливуда, однако в 2018 году они заявили о расставании из-за многочисленных ссор. 14 февраля 2019 года Джиджи Хадид заявила о примирении с бойфрендом. Сейчас будущие родители не распространяются в СМИ о своей жизни. 

Напомним, 

Облако тегов

Джиджи Хадид новости беременные звезды новости шоу-бизнеса

Материалы по теме

Ревизор. Карантин: Юлия Панкова наградила табличкой супермаркет украинской сети
Новости

Ревизор. Карантин: Юлия Панкова наградила табличкой супермаркет украинской сети
Без белья: Звезда сериала Сваты снялась в пикантной фотосессии
Новости

Без белья: Звезда сериала Сваты снялась в пикантной фотосессии
Мастерица: Леся Никитюк похвасталась домашним луком, который сшила сама
Новости

Мастерица: Леся Никитюк похвасталась домашним луком, который сшила сама
Вера Кекелия и Роман Дуда впервые стали родителями: пара рассекретила имя и пол ребенка
Новости

Вера Кекелия и Роман Дуда впервые стали родителями: пара рассекретила имя и пол ребенка

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK