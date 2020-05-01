Вот это новость: Джиджи Хадид подтвердила свою беременность!

Американская топ-модель впервые обмолвилась о слухах про свою беременность и наконец-то подтвердила, что находится в положении.

На днях Джиджи Хадид сделала громкое заявление о своей первой беременности . После череды слухов относительно интересного положения модели, девушка сама сделала заявление о факте беременности. Впервые она прокомментировала это в выпуске The Tonight Show.

Знаменитость не скрывала, что хотела самостоятельно раскрыть свое положение, однако очень благодарна за многочисленные поздравления и пожелания крепкого здоровья и сил.

"Конечно, мы хотели это огласить сами, но весьма взволнованы в приятном смысле этого слова столь высоким уровнем интереса, поддержки и радость за нашу семью. Хорошо, что в это время можно быть вместе с семьей изо дня в день и правда ощущать беременность в полной мере" - сообщает Джиджи Хадид.

Хоть у СМИ уже есть догадки относительно будущего пола ребенка, модель пока не собирается раскрывать какие-либо подробности беременности и срок. Во время онлайн-трансляции звезда предстала перед аудиторией фанатов в объемной куртке и черном костюме, который тщательно скрывал ее силуэт.

Напомним, что популярная модель ждет первенца от своего бойфренда и экс-участника группы One Direction Зейна Малика. Отношения пары зародились в 2015 году. С тех пор паре присволили звание одной из наиболее красивых пар Голливуда, однако в 2018 году они заявили о расставании из-за многочисленных ссор. 14 февраля 2019 года Джиджи Хадид заявила о примирении с бойфрендом. Сейчас будущие родители не распространяются в СМИ о своей жизни.

Напомним,