Уме Турман - 50: счастливая мама троих детей, успешная актриса и муза Тарантино

Сегодня, 29 апреля, знаменитой актрисе Уме Турман исполняется 50 лет!

Родившись в семье немецкой аристократки и первого американца, ставшего буддистским монахом, он уже в детстве чувствовала себя особенной. К тому же, между сверстниками Ума Турман отличалась - высоким ростом и худобой. О пути от гадкого утенка к интеллектуальному секс-символа Голливуда сегодня рассказывал сюжет программы «Утро с Интером», которая выходит на телеканале «Интер» по будням с 7:00 до 10:00. И журналистам программы, и нам не верится, но ей сегодня - 50!

Рост - 180 сантиметров, 42 размер ноги и необычное имя. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы стать объектом постоянных насмешек одноклассников. Будучи подростком, Ума Турман и предположить не могла, что через некоторое время все ее недостатки превратятся в повод для гордости - и она наконец полюбит свое отражение в зеркале.

В 15 лет бросив школу, Ума отправилась в Нью-Йорк за мечтой - стать актрисой. Вечером подрабатывала посудомойкой, иногда - моделью, днем ​​- штурмовала киностудии. И однажды, все-таки, получила роль. Это была лента "Опасные связи", где молодая актриса снималась в компании знаменитых актеров - Джона Малкович и Мишель Пфайффер.

Примеряя на себя различные образы и экспериментируя на экране Турман боролась с собственными комплексами. Узнав о кастинге в скандальную картину "Генри и Джун", юная и неопытная актриса не раздумывая ни минуты согласилась сниматься в эротических сценах.

После премьеры этой мелодрамы Уму Турман окрестили секс - символом интеллектуалов. Такой - соблазнительной и раскованной - девушку впервые на экране увидел ее будущий муж - актер Гэри Олдмен. Все удивлялись: что уязвимая и скромная Ума нашла в этом шалопае? Через два года совместной жизни Турман надоело бороться с пагубными привычками любимого, и они расстались. Абсолютно искренне Олдмен впоследствии признался: жить под одной крышей с ангелом он не смог.

А вот от съемок в картине «Криминальное чтиво» актриса долго отказывалась. Режиссер Квентин Тарантино настаивал: постоянно звонил и читал по телефону сценарий. Ума сдалась. И не прогадала: эксцентричная лента принесла ей первую номинацию на «Оскар» и всемирную славу.

Тарантино сразу окрестил актрису своей музой, и заставил Уму полюбить в себе то, чего она долгие годы так стеснялась: высокий рост и большой размер ноги!

А вот съемки следующей своей картины - «Убить Билла» Тарантино отложил. Турман получила в ней главную роль, но вскоре сообщила режиссеру, что беременна от актера Итана Хоука. И Квентин был готов ждать. Ведь знал: только с Умой в главной роли картине обеспечен триумф!

Сегодня Ума Турман - счастливая мама троих детей, успешная актриса. Отношения с миллионером Арпадом Бюссоном, от которого звезда родила третьего ребенка, закончились в 2014-м. Сейчас Ума не ищет любви. Занимается работой, занимается детьми и, наконец, не стесняется быть собой!