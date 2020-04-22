Александру Лукьяненко – 40 лет! 5 интересных фактов о телеведущем

Эрудит, харизматик и просто жизнелюб. Сегодня, 22 апреля, ведущий телеканала «Интер» Александр Лукьяненко отмечает 40-летие.

Обаятельный и легкий в студии ток-шоу «Полезная программа», за ее пределами он собранный и серьезный. Мало кто знает, что Александр также главный редактор и креативный продюсер телеканала НТН, а еще – автор многих популярных документальных проектов. Как телевидение стало его главной страстью? Что помогает добиваться целей? Какой он за пределами экрана? К юбилею Александра Лукьяненко – 5 малоизвестных фактов о телеведущем.

1. С детства мечтал работать на телевидении, быть в центре событий, рассказывать о них людям. «В 15 лет решил, что буду журналистом, и поступил в Институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, – рассказывает Александр. – В 19-ть начал работать в новостях на одном из украинских телеканалов. До сих пор продолжаю карьеру в том числе как новостийщик. Только сменил амплуа, и сейчас в новостях работаю за кадром. Конечно, новости – это тяжелый хлеб и достаточно напряженный образ жизни, не каждый выдержит. В какой-то момент у меня было три «дежурных чемодана» для командировок с набором вещей на неделю. Иногда я заезжал домой только для того, чтобы поменять один чемодан на другой, и мчался снимать дальше. С другой стороны, новости – это невероятно крутая профессия. Она позволяет оказаться в центре важнейших событий в истории страны и мира и увидеть столько интересных мест – от самых заброшенных уголков планеты до кабинетов глав государств».

2. Объехал полмира и попробовал блюда лучших шеф-поваров разных стран: и деликатесы, которые обычно подают президентам, и простую домашнюю кухню местных жителей. Отдает предпочтение морепродуктам и острым блюдам: «У нас с друзьями есть негласное соревнование: когда мы собираемся компанией в ресторане, все с интересом наблюдают, у кого же из нас одно и то же блюдо окажется острее. Степень жгучести определяем по ощущениям – острота пронзает насквозь или чувствуется только жжение, продолжительности «накала» и интенсивности восприятия: мягкий, средний или очень острый вкус блюда. Официантам, правда, приходится долго объяснять, что нужно приготовить действительно остро. Но мы нашли способ разъяснить, сколько чили класть: «Соус должен прожигать диван».

3. Любимая страна для путешествий – Франция: «Мне нравится обилие музеев, чудесная кухня и атмосфера свободы, которую не смогли уничтожить даже жуткие теракты. У французов стоит поучиться любви и к жизни, и к собственной стране, и к своему наследию. Помните же историю с Вандомской колонной, снесенной парижскими коммунарами? Она им очень не нравилась, потому что поставлена в честь Наполеона. В общем, после захвата власти коммунары ее снесли. А после поражения Парижской коммуны суд обязал их за свой счет колонну восстановить».

4. Верным другом ведущего является рыжий кот Моцарт: «Характер у него замечательный: это такой 10-килограммовый котопес, преданный и ласковый, не отстающий ни на шаг, не слезающий с рук дома и превращающийся в жестокого хищника на даче. У нас в семье Моцарт больше всего любит меня. Мы давно решили, что главный кот в доме – я. И хотя считается, что котов практически невозможно воспитать, потому что это очень независимые животные, но с ними можно договориться. Все зависит от того, насколько сильно вы любите домашнего питомца. Если он вам действительно дорог – все происходит на интуитивном уровне».

5. Александр Лукьяненко не любит пускать в свою жизнь новых знакомых. Признается, что не готов откровенно рассказывать публике о личном, ведь что-то должно оставаться за закрытой дверью: «У меня есть правило: час тишины. Когда прихожу с работы, отключаю звук мобильного телефона, удобно устраиваюсь в кресле с чашечкой мятного чая, читаю книгу или просто сижу в тишине наедине со своими мыслями».

Александр отмечает, что «Полезную программу» любит за возможность делать не только интересное, но и вкусное телевидение. И считает, что в 40 лет еще рано подводить итоги. Что касается празднования юбилея, то к этому вопросу телеведущий относится философски: «Собирался улететь на несколько дней в Париж, который очень люблю. Но из-за карантина праздновать буду с родными и друзьями по «Скайпу». Впрочем, я не расстраиваюсь, ведь есть традиция: мужчинам не следует широко отмечать 40-летие. Так что все сошлось».

Поздравляем Александра Лукьненко с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, новых вершин и реализации задуманного!